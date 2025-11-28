De Grand Prix van Qatar vormt alweer het één-na-laatste raceweekend van dit seizoen en zoals we weten valt er nog voor alles te strijden voor de top drie coureurs. Meteen op vrijdag beginnen we met cruciale sessies: de enige training én de sprintkwalificatie. Hoe laat begint het racegeweld?

De storm na de veelbewogen Grand Prix van Las Vegas is nog niet gaan liggen of het is alweer tijd voor het volgende - en tevens één-na-laatste - hoofdstuk op de bomvolle Formule 1-kalender: de Grand Prix van Qatar. De teams en coureurs zijn de afgelopen dagen de halve wereld overgestoken om in Lusail, vlakbij Doha, neer te strijken voor het sprintraceweekend in Qatar. De spanning is om te snijden: wie gaat er een cruciale slag slaan in de strijd om de wereldtitel?

Lusail International Circuit

Het weekend van de Grand Prix van Qatar van aankomend weekend is het tweede raceweekend van de afsluitende triple header en tevens het laatste weekend met een sprintrace. De race wordt verreden op het Lusail International Circuit, dat voor voor het eerst in F1 werd gebruikt in 2021, is 5.419 kilometer lang en heeft zestien bochten en alleen een DRS-zone op het rechte stuk. In totaal rijden de coureurs 57 rondjes en 308 kilometer gedurende de Grand Prix. Hamilton won in 2021 de eerste race in Qatar, terwijl Verstappen - nadat de race in 2022 niet werd verreden - de race in 2023 won door Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Ook in 2024 was de Nederlander de winnaar in Qatar.

Tijdschema Grand Prix van Qatar

Het raceweekend in Qatar gaat vandaag om 14:30 uur Nederlandse tijd van start met de gebruikelijke eerste vrije training. Om 18:30 uur is het vervolgens tijd voor het hoofdgerecht van vandaag: de sprintkwalificatie. Morgen beginnen we om 15:00 uur met de sprintrace, waarna het om 19:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van de Qatar, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt aanstaande zondag om 17:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 28 november

Eerste vrije training: 14:30 uur

Sprintkwalificatie: 18:30 uur

Zaterdag 29 november

Sprintrace: 15:00 uur

Kwalificatie: 19:00 uur

Zondag 30 november

Grand Prix van Qatar: 17:00 uur

