De Grand Prix van Qatar is door de FIA en Pirelli aangewezen als een verplichte tweestopper, wat betekent dat alle coureurs verplicht minimaal twee keer naar binnen moeten voor nieuwe banden. Dit in verband met de veiligheid, en het is de teams er alles aan gelegen om scherp te zijn, om zware straffen te voorkomen.

Uit analyses van bandenleverancier Pirelli is gebleken dat de bandenslijtage tijdens de Grand Prix van Qatar in 2024 enorm hoog lag. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom in samenspraak met de FIA besloten om de coureurs dit jaar verplicht minimaal twee kaar naar binnen te laten komen voor nieuwe sloffen. Aangezien de race van aanstaande zondag in totaal 57 ronden zal tellen, betekent dit dat de eerste pitstop maximaal in de 25ste ronde afgewerkt moet worden.

Hoge bandenslijtage in 2024

Pirelli zei hierover: "Afgelopen jaar bereikten verschillende banden, met name de linker voorband, het maximale slijtageniveau. Deze omstandigheden, in combinatie met de grote hoeveelheid laterale energie, zorgen ervoor dat het materiaal sneller vermoeid raakte." En het is de teams er alles aan gelegen om scherp toe te zien op deze nieuwe regel, want de straffen als er niet aan dit pitstopreglement voldaan wordt, kunnen zomaar eens bijzonder hoog zijn.

Mogelijk zware straffen bij overtreding

In de basis zijn de regels rondom het bandenreglement opgenomen in artikel 30.5a van de sportieve reglementen. Hierin staat onder andere dat alle banden gebruikt moeten worden in overeenstemming met de voorschriften die door de FIA en de aangewezen bandenleverancier [Pirelli, red] worden uitgevaardigd. Ook als er aangepaste procedures worden uitgezet.

Als de FIA naar dit artikel grijpt bij overtredingen, zou dit betekenen dat een coureur niet aan het sportieve reglement heeft voldaan, wat doorgaans samengaat met zware straffen. Er zou kunnen worden gezegd dat er niet aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan, of dat er een oneerlijk voordeel is behaald ten opzichte van de concurrentie, waar een diskwalificatie voor uitgedeeld kan worden.

Geen hogere wiskunde

Het is vanzelfsprekend geen hogere wiskunde voor de teams om goed in de gaten te houden dat hun coureurs maximaal 25 ronden op één compound verrijden, maar het zou niet voor het eerst zijn dat formaties de mist in gaan met nieuw uitgezette regels of protocollen. Verkenningsronden en opwarmronden tellen niet mee voor die 25 ronden. Ronden die worden verreden achter een safety car of onder een virtual safety car, wel.

