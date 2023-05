Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 08:06

Max Verstappen heeft volgens Red Bull-teambaas Christian Horner een vergelijkbaar 'killerinstinct' als bokskampioen Tyson Fury. De Nederlander laat volgens de Brit ook 'honger en gedrevenheid zien'.

De Nederlander is zelf al tweevoudig wereldkampioen en is het seizoen 2023 in indrukwekkende vorm begonnen met twee overwinningen op zijn naam. Het is een veel betere start dan in 2022, toen hij na drie races al 46 punten achterstand had op Charles Leclerc. Zijn tweede plaats in Saoedi-Arabië kwam nadat er een mechanisch probleem optrad tijdens de kwalificatie en hij vanaf de vijftiende plaats op de grid door moest naar de tweede plaats. Nu Red Bull er dit jaar weer dominant uitziet, zou hij een derde titel op zijn naam kunnen schrijven.

Houding van Verstappen

"Ik zie veel van Tyson Fury's killer instinct in Max," vertelde Horner aan Evening Standard. "Max had een stoere opvoeding en hij heeft die innerlijke 'geef gewoon niet op' houding. Het is geen woede, maar die honger, gedrevenheid, zelfvertrouwen en geloof (is hetzelfde). Hij houdt ook van Tyson Fury." Deze 'gedrevenheid' kwam er ook even uit na de sprintrace, waar hij het aan de stok kreeg met George Russell.

Verstappen 2023

Mocht Verstappen in 2023 zijn derde titel op rij veroveren, dan komt hij in een rijtje terecht met Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio. Zij waren namelijk de enige coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 die het voor elkaar kregen om drie titels achter elkaar te winnen. De enige die Verstappen van het evenaren van deze statistiek kan weerhouden in 2023, lijkt teamgenoot Sergio Pérez te zijn.