Sebastian Vettel (38) is inmiddels met pensioen, maar volgt de Formule 1 nog steeds op de voet. De Duitser ziet dan ook hoe Max Verstappen (28) ondanks alle tegenslagen nog steeds meedoet in de titelstrijd. Volgens Vettel is de Nederlander één van de beste coureurs die de sport ooit heeft gezien.

Vettel weet als geen ander hoe het is om te vechten voor wereldtitels in dienst van Red Bull Racing. De coureur uit Heppenheim maakte een groot deel van zijn carrière deel uit van de Oostenrijkse familie. Hij veroverde tussen 2010 en 2013 maar liefst vier kampioenschappen met de energiedrankgigant. Nu ziet hij dat Verstappen bezig is om hetzelfde toen - en dan misschien nog wel beter. Verstappen doet immers - tegen alle verwachtingen in - nog steeds mee om de wereldtitel in 2025. En dat terwijl bijna iedereen de handdoek al lang en breed in de ring zou hebben gegooid. Vettel is dan ook enorm onder de indruk van hetgeen Verstappen laat zien.

Artikel gaat verder onder video

Het is eng dat Verstappen nog steeds beter wordt

Vettel is van mening dat we het beste van Verstappen nog steeds niet gezien hebben. En dat vindt hij - op een positieve manier - eng. "Ik denk dat het enge is dat hij beter wordt", zo vertelt Vettel. "We weten dat hij goed is, maar hij verbetert nog steeds. Hij is nog steeds hongerig, hij wil nog steeds leren. Ik denk dat hij ook achter de schermen heel hard werkt en dat is wat hem zo sterk maakt. En natuurlijk is hij daarbovenop gezegend met heel veel talent. Maar zelfs als hij een van de meest getalenteerde coureurs op de grid is, denk ik dat het uiteindelijk altijd een combinatie van factoren is die hem zo sterk maken. Het belangrijkste ingrediënt is zijn verstand."

Verstappen maakt "bijna nooit een fout" stelt Vettel

Volgens Vettel is Verstappen een meester in het koel houden van z'n hoofd in stressvolle situaties. Zelfs op die momenten maakt Verstappen nauwelijks fouten. "Ik denk dat hij in de situaties waarin het ertoe doet, zijn hoofd koel houdt, bijna nooit een fout maakt, presteert wanneer het moet, de druk voelt. Dat doen we allemaal... maar hij weet een plek in zijn hoofd te vinden waar hij dat even opzij kan zetten en zich kan concentreren op wat belangrijk is."

Gerelateerd