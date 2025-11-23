Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen bij Ferrari bestempeld als “het slechtste seizoen ooit”, na een teleurstellend weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Brit rijdt sinds 2007 in de Formule 1 en staat nu voor zijn eerste jaar zonder podium. Dit allemaal na zijn veelbesproken overstap van Mercedes naar de Italiaanse renstal.

De kwalificatie voor de GP van Las Vegas ging volledig de mist in voor Hamilton, die na een door regen geplaagde Q1 als laatste eindigde met de langzaamste tijd. In de race wist hij zich echter nog wel omhoog te vechten naar de tiende plek, die door de diskwalificaties van beide McLarens uiteindelijk opgerekt werd naar de achtste plek. Een puntenfinish die echter weinig troost bood voor de ontgoochelde coureur. Direct na de race gaf hij toe: “Ik voel me verschrikkelijk. Het is het slechtste seizoen ooit en hoe hard ik ook probeer, het blijft maar slechter worden. Ik probeer alles in en buiten de auto.”

Hamilton over punten en prestaties

De uitspraken van Hamilton werden gedaan tijdens een gesprek met Sky Sports F1 na de race. Enthousiast leek hij ook niet over de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap met Red Bull en Mercedes: “Ik weet niet eens hoeveel punten we hebben, maar met mijn prestaties zijn we klaar", zei hij. De Brit zal er dus ook niet op rekenen dat hij de rest van het seizoen nog veel kan verbeteren.

Serieus ontmoedigd

Hamilton begon de race in Las Vegas als eerste Ferrari-coureur sinds 2009 als laatste, nadat hij gehavend uit de kwalificatie was gekomen. Hij startte op harde banden en klom tot de derde ronde op naar de twaalfde plaats. Hamilton moest echter eerder pitten voor medium banden dan hem lief was en had gedurende een groot deel van de race moeite om zijn banden te managen. Hamiltons voormalig teamgenoot Jenson Button hoopt dat het slechts een tijdelijke dip is, maar geeft ook toe dat het een van de moeilijkste periodes van Hamilton zijn indrukwekkende carrière is. “Ik denk dat Lewis zich dit jaar heel goed heeft gedragen. Het is een zeer moeilijk seizoen voor iemand van zijn kaliber. Het is de eerste keer dat ik hem echt serieus ontmoedigd zie.”