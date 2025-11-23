close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Fans gaan stuk om Verstappen na waarschijnlijke diskwalifiactie McLaren: "Het boeit hem echt geen f*ck*

Jan Bolscher
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen lijkt het allemaal wel best te vinden wat betreft de aanstaande diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander heeft lang genoeg gewacht en is vertrokken in zijn privéjet, en dat zorgt voor lachende gezichten bij fans. "Het boeit hem echt geen f*ck", leest het onder andere.

