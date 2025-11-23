Max Verstappen lijkt het allemaal wel best te vinden wat betreft de aanstaande diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander heeft lang genoeg gewacht en is vertrokken in zijn privéjet, en dat zorgt voor lachende gezichten bij fans. "Het boeit hem echt geen f*ck", leest het onder andere.

