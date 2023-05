Redactie

Woensdag 3 mei 2023 14:04 - Laatste update: 14:20

Fernando Alonso heeft opnieuw met een knipoog gereageerd op de merkwaardige geruchten dat de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 momenteel zou daten met de Amerikaanse popster Taylor Swift.

Alonso kent een zeer sterkte start van het huidige Formule 1-seizoen bij Aston Martin, met drie derde plaatsen in vier races. De 41-jarige Spanjaard is daarmee momenteel de grote verrassing van het seizoen. Zowel zijn performance op de baan als zijn persoonlijke leven worden daarom breed uitgemeten in de media, en dat heeft een opmerkelijk gerucht aan het rollen gebracht. Eind vorige maand ging onder Formule 1-fans op social media namelijk het gerucht rond dat Alonso aan het daten zou zijn met zangeres Taylor Swift.

Alonso kan er om lachen

De roddel heeft ook Alonso bereikt, zo bleek voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan. De Aston Martin-coureur plaatste een video op TikTok waarop te zien was dat hij door zijn telefoon aan het scrollen was, waarna er een knipoog in de camera volgde. Op de achtergrond speelde ondertussen het nummer 'Karma', een van de grotere hits van Swift. Het lijkt er dan ook op dat Alonso er wel om kan lachen en heeft besloten een beetje te geinen via de media. Toen hij er in Bakoe door de pers naar gevraagd werd, zei hij: "Daar zeg ik liever niets over", met een grote glimlach.

Nieuwe video

En daar blijft het niet bij. De Spanjaard heeft nu via TikTok namelijk opnieuw indirect geageerd op het gerucht, al is het inmiddels meer een langlopend geintje geworden. In deze video is Alonso te zien in de sportschool met het bijschrift: "I'm lifting 22's", doelend op dumbbells van 22 kilo, gevolgd door de welbekende knipoog. Op de achtergrond speelt ondertussen het nummer "22" van, inderdaad, Taylor Swift. Bekijk de video hieronder.