Vettel doorbreekt stilzwijgen over exit Horner: "Het is vreemd"

Sebastian Vettel (38) was aanwezig bij de Grand Prix van São Paulo en sprak daar ook met de pers. Voor het eerst liet hij zich uitgebreid uit over het plotselinge vertrek van Christian Horner (51) bij Red Bull Racing. Volgens Vettel is het "vreemd" om een Red Bull te zien zonder de Britse teambaas.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië eerder dit jaar werd Horner op straat gezet door Red Bull. De Brit werd uit zijn functies van CEO en teambaas gezet. Laurent Mekies werd aangesteld als zijn opvolger. Horner was vanaf het begin betrokken bij het Formule 1-team van de energiedrankgigant en daarom vindt Vettel het nog steeds lastig om de Oostenrijkse renstal te zien zonder de welbespraakte Brit aan het roer. “Het is vreemd om aan Red Bull te denken zonder Christian,” zei hij. “Hij is er vanaf het begin bij geweest en kent elke hoek van dat team. Wat ze samen hebben bereikt spreekt voor zich."

Vettel werd verrast door ontslag Horner bij Red Bull

Het kwam voor Vettel dan ook als donderslag bij heldere hemel dat Horner op straat was gezet door Red Bull. "Ik was verrast, net als de meeste mensen, toen ik het hoorde", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen, die in dienst van Red Bull zijn grootste successen beleefde. Vettel ziet echter ook dat de opvolger van Horner het tot op heden prima doet. Onder de leiding van Mekies heeft Red Bull zich sinds de zomerstop weer naar voren gewerkt. "Laurent is een geweldige vent, ik ken hem goed, en hij heeft ook successen behaald in de sport", zegt Vettel.

Mekies heeft "grote schoenen te vullen"

De Duitser betwijfelt echter of Mekies in staat is de nalatenschap van Horner helemaal over te nemen. "De schoenen van Christian zijn heel groot om te vullen. Hij was niet alleen een manager, hij was het hart van dat team", aldus Vettel, die zelf na het F1-seizoen van 2022 een punt zette achter zijn loopbaan.

