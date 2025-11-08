close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

LIVE | Sprint in São Paulo: Norris onder druk van Antonelli, Verstappen vierde achter Russell

Vincent Bruins
We zitten om 15:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. De F1 Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De Sprint zal over 24 ronden verreden worden en er staan 8 punten op het spel. Het is zo'n 22°C en er hangen regenbuien in de buurt. Wat kan Max Verstappen doen vanaf P6 op de grid? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprint Grand Prix van São Paulo

Sort by:

Just now

14:54

Leclerc eindelijk voorbij aan Alonso

Fernando Alonso blokkeert een band in de remzone van de eerste bocht en verliest P5 aan Charles Leclerc. Daarachter komt Pierre Gasly in de punten met een inhaalactie op Lance Stroll.

1m ago

14:53

Vuile lucht maakt het lastig

Kimi Antonelli ging op drie tienden afstand sector 2 in, maar verliest daar weer vier tienden. Maar de Mercedes-coureur blijft aanvallen en Lando Norris begint de druk te voelen in ronde 22 van 24.

3m ago

14:52

Antonelli zit binnen de DRS

Lando Norris komt niet lekker door ronde 20 van 24. Kimi Antonelli is slechts een halve seconde verwijderd en heeft de DRS te pakken.

6m ago

14:49

Norris worstelt op de softs

Lando Norris geeft aan dat hij aan het worstelen is met de softs. Kimi Antonelli maakte in ronde 17 van 24 meer dan drie tienden goed. De jonge Italiaan zit bijna binnen een seconde.

8m ago

14:47

Verstappen in niemandsland

Max Verstappen kan Lando Norris, Kimi Antonelli en George Russell niet echt bijhouden, maar hij ligt ondertussen vijf seconden voor op Fernando Alonso. De Spanjaard heeft een DRS-trein achter zich van Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Pierre Gasly.

10m ago

14:44

Antonelli probeert de druk op te voeren

Kimi Antonelli was in ronde 13 van 24 een tiende sneller dan Lando Norris. Hij is slechts 1,3 seconde van de McLaren verwijderd. Hij probeert de druk op te voeren. Er lijkt geen regen aan te komen, maar Norris wordt via de boardradio wel gewaarschuwd dat er hardere windstoten zijn, vooral in bocht 12.

14m ago

14:40

Norris buiten de DRS

Lando Norris heeft meteen een gat van meer dan een seconde kunnen slaan. Kimi Antonelli zit dus niet binnen de DRS van de McLaren. Max Verstappen ligt bijna twee seconden achter George Russell, maar gelukkig heeft hij Fernando Alonso kunenn afschudden. De Aston Martin-coureur is nu vooral bezig met verdedigen ten opzichte van de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

17m ago

14:38

Safety car naar binnen, Norris leidt herstart

Het is ronde 9 van 24 en de Sprint is weer onderweg! Lando Norris leidt de herstart voor Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen maakt een foutje en kan nog nét Fernando Alonso achter zich houden.

18m ago

14:36

Bandenwissels

Tijdens een rode vlag, mogen de banden gewisseld worden. Lando Norris is van de mediums naar de softs gegaan. Kimi Antonelli, George Russell en Max Verstappen zijn juist van de softs naar de mediums gegaan.

20m ago

14:34

Geen staande start

Wedstrijdleider Rui Marques heeft voor een rollende start in plaats van een staande start gekozen.

23m ago

14:31

Onderzoek na de Sprint

Het contact tussen Ollie Bearman en Liam Lawson in de openingsronde zal pas ná de Sprint onderzocht worden.

29m ago

14:25

Herstart om 15:35 uur Nederlandse tijd

We zijn 10 minuten verwijderd van de herstart. Dit is de stand:

  1. Norris
  2. Antonelli
  3. Russell
  4. Verstappen
  5. Alonso
  6. Leclerc
  7. Hamilton
  8. Stroll
  9. Gasly
  10. Albon
  11. Hadjar
  12. Bortoleto
  13. Lawson
  14. Ocon
  15. Bearman
  16. Tsunoda
  17. Sainz
  18. Hülkenberg

Piastri en Colapinto zijn uitgevallen.

34m ago

14:20

Herhaling 🎥

Drie aparte crashes, maar allemaal in de Senna 'S'. Oscar Piastri en Franco Colapinto liggen uit de wedstrijd. Het is Nico Hülkenberg gelukt om richting de pitstraat te rijden en zijn Kick Sauber lijkt gerepareerd.

37m ago

14:18

Antonelli wijst naar Norris

Kimi Antonelli lijkt Lando Norris de schuld te geven van de chaos. "Norris ging over een kerb, waardoor er water op de racelijn kwam", zegt de Mercedes-rookie op de boardradio.

42m ago

14:13

🔴 RODE VLAG 🔴

De Sprint wordt stilgelegd in ronde 7. Er ligt een boel troep op de baan door de crashes van Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto.

