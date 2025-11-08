We zitten om 15:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. De F1 Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De Sprint zal over 24 ronden verreden worden en er staan 8 punten op het spel. Het is zo'n 22°C en er hangen regenbuien in de buurt. Wat kan Max Verstappen doen vanaf P6 op de grid? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprint Grand Prix van São Paulo Sort by: Latest Oldest Leclerc eindelijk voorbij aan Alonso Fernando Alonso blokkeert een band in de remzone van de eerste bocht en verliest P5 aan Charles Leclerc. Daarachter komt Pierre Gasly in de punten met een inhaalactie op Lance Stroll. Vuile lucht maakt het lastig Kimi Antonelli ging op drie tienden afstand sector 2 in, maar verliest daar weer vier tienden. Maar de Mercedes-coureur blijft aanvallen en Lando Norris begint de druk te voelen in ronde 22 van 24. Antonelli zit binnen de DRS Lando Norris komt niet lekker door ronde 20 van 24. Kimi Antonelli is slechts een halve seconde verwijderd en heeft de DRS te pakken. Norris worstelt op de softs Lando Norris geeft aan dat hij aan het worstelen is met de softs. Kimi Antonelli maakte in ronde 17 van 24 meer dan drie tienden goed. De jonge Italiaan zit bijna binnen een seconde. Verstappen in niemandsland Max Verstappen kan Lando Norris, Kimi Antonelli en George Russell niet echt bijhouden, maar hij ligt ondertussen vijf seconden voor op Fernando Alonso. De Spanjaard heeft een DRS-trein achter zich van Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Pierre Gasly. Antonelli probeert de druk op te voeren Kimi Antonelli was in ronde 13 van 24 een tiende sneller dan Lando Norris. Hij is slechts 1,3 seconde van de McLaren verwijderd. Hij probeert de druk op te voeren. Er lijkt geen regen aan te komen, maar Norris wordt via de boardradio wel gewaarschuwd dat er hardere windstoten zijn, vooral in bocht 12. Norris buiten de DRS Lando Norris heeft meteen een gat van meer dan een seconde kunnen slaan. Kimi Antonelli zit dus niet binnen de DRS van de McLaren. Max Verstappen ligt bijna twee seconden achter George Russell, maar gelukkig heeft hij Fernando Alonso kunenn afschudden. De Aston Martin-coureur is nu vooral bezig met verdedigen ten opzichte van de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Safety car naar binnen, Norris leidt herstart Het is ronde 9 van 24 en de Sprint is weer onderweg! Lando Norris leidt de herstart voor Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen maakt een foutje en kan nog nét Fernando Alonso achter zich houden. Bandenwissels Tijdens een rode vlag, mogen de banden gewisseld worden. Lando Norris is van de mediums naar de softs gegaan. Kimi Antonelli, George Russell en Max Verstappen zijn juist van de softs naar de mediums gegaan. Geen staande start Wedstrijdleider Rui Marques heeft voor een rollende start in plaats van een staande start gekozen. Onderzoek na de Sprint Het contact tussen Ollie Bearman en Liam Lawson in de openingsronde zal pas ná de Sprint onderzocht worden. Herstart om 15:35 uur Nederlandse tijd We zijn 10 minuten verwijderd van de herstart. Dit is de stand: Norris Antonelli Russell Verstappen Alonso Leclerc Hamilton Stroll Gasly Albon Hadjar Bortoleto Lawson Ocon Bearman Tsunoda Sainz Hülkenberg Piastri en Colapinto zijn uitgevallen. Herhaling 🎥 Drie aparte crashes, maar allemaal in de Senna 'S'. Oscar Piastri en Franco Colapinto liggen uit de wedstrijd. Het is Nico Hülkenberg gelukt om richting de pitstraat te rijden en zijn Kick Sauber lijkt gerepareerd. Antonelli wijst naar Norris Kimi Antonelli lijkt Lando Norris de schuld te geven van de chaos. "Norris ging over een kerb, waardoor er water op de racelijn kwam", zegt de Mercedes-rookie op de boardradio. 🔴 RODE VLAG 🔴 De Sprint wordt stilgelegd in ronde 7. Er ligt een boel troep op de baan door de crashes van Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Load more

