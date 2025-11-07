close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris during practice at Interlagos

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP São Paulo: Norris snelste halverwege SQ3 voor Mercedes-coureurs

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP São Paulo: Norris snelste halverwege SQ3 voor Mercedes-coureurs

Vincent Bruins
Norris during practice at Interlagos

We zitten om 19:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. De F1 Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de 42e keer geracet op deze populaire Braziliaanse baan. Het is zo'n 25°C en een beetje bewolkt. Lukt het Max Verstappen om de McLarens te verslaan voor de pole position in de Sprint? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van São Paulo

Sort by:

1h ago

19:16

Pole voor Norris, vlag is gevallen 🏁

Lando Norris blijft eerste met zijn 1:09.243 en zal de Sprint dus vanaf de pole position mogen aanvangen op zaterdag. Oscar Piastri komt voor George Russell terecht, maar kan Kimi Antonelli niet verslaan en pakt dus de derde plaats. Max Verstappen wordt slechts zesde achter Fernando Alonso. Daarachter vinden we nog Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg.

De Sprint begint morgen om 15:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

1h ago

19:14

Teleurstelling voor Verstappen

Max Verstappen komt niet verder dan de zesde stek na een langzame tweede sector. Een pijnlijk sprintkwalificatie voor de Red Bull-coureur.

1h ago

19:14

Norris verbetert, maar Verstappen ligt op de loer

Lando Norris zet een 1:09.243 en blijft daarmee eerste, maar Verstappen gaat paars in sector 1.

1h ago

19:12

P6 voor Hülkenberg

Nico Hülkenberg moet het doen met de zesde plaats achter Norris, Antonelli, Russell, Piastri en Leclerc. Alonso, Hadjar, Stroll en Verstappen zijn nu bezig met hun out lap.

2h ago

19:10

Piastri slechts vierde

Lando Norris is het snelst van de vijf mannen die naar buiten zijn gegaan. Hij zet een 1:09.271 neer, slechts 0.069 seconde onder Kimi Antonelli. Oscar Piastri vinden we op P4 tussen George Russell en Charles Leclerc.

2h ago

19:08

Verschillende strategieën

De SQ3-sessie van 8 minuten is begonnen en nu mogen de softs worden gebruikt. Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell gaan meteen naar buiten en gaan proberen twee runs te doen. Fernando Alonso, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Max Verstappen blijven voorlopig binnen.

2h ago

19:04

Top tien voor SQ3

Fernando Alonso was het snelst in SQ2 en mag om de pole strijden in SQ3 samen met Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Lance Stroll, Max Verstappen, Charles Leclerc en Nico Hülkenberg.

2h ago

19:00

Hamilton geëlimineerd na SQ2

Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman gaan niet door naar SQ3.

2h ago

19:00

Gele vlaggen voor Leclerc

Charles Leclerc spint in de Bico de Pato, de tiende bocht op Interlagos, en zorgt voor gele vlaggen. Er worden geen verbeteringen meer neergezet.

2h ago

18:59

Verstappen verbetert niet

Max Verstappen was een tiende langzamer in sector 1 en vond kleine verbeteringen in sector 2 en 3. Maar het is niet genoeg om over de gehele ronde te verbeteren. Hij blijft op P8 en dus dicht bij de gevarenzone.

2h ago

18:57

Gevarenzone voor tweede run SQ2

Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto vinden we in deze volgorde op posities 11 tot en met 15. De coureurs bereiden zich met nog twee minuten op de klok voor op de tweede run van SQ2.

2h ago

18:55

Alonso blijft bovenaan

Lando Norris en Oscar Piastri zetten een tijd binnen een tiende van Fernando Alonso neer, maar de Aston Martin blijft het snelst met nog 4 minuten te gaan in SQ2. Verstappen is door de tijden van de McLarens en van George Russell teruggezakt naar P8. De Nederlander zit bijna in de gevarenzone...

2h ago

18:53

Tegenvallende eerste run voor Verstappen

Fernando Alonso opent SQ2 als sterkste met een 1:09.330 voor Isack Hadjar en Lance Stroll. Max Verstappen is relatief langzaam door de tweede sector gegaan en komt niet verder dan P4, 0.377 seconde boven Alonso. De McLarens moeten nog een tijd neerzetten.

2h ago

18:50

SQ2 begonnen

De vijftien beste coureurs van SQ1 gaan door naar SQ2 en de sessie van 10 minuten is begonnen. Iedereen moet opnieuw op de mediums kwalificeren.

2h ago

18:46

Foutje van Sainz

Carlos Sainz blokkeerde zijn linkervoorband en miste de apex van de eerste bocht. Hij kon daardoor niet verbeteren en kwalificeert zich dus als laatste voor de Sprint.

Gerelateerd

Formule 1 Brazilië Interlagos Grand Prix van São Paulo Autódromo José Carlos Pace Sprintkwalificatie

Net binnen

Verstappen reageert hoofdschuddend na teleurstellende sprintkwalificatie
Hoofdschuddend

Verstappen reageert hoofdschuddend na teleurstellende sprintkwalificatie

  • 8 minuten geleden
Enorme frustratie bij Verstappen: 'De Red Bull was gewoon ruk en liep voor geen meter'
P6 in sprintkwalificatie Brazilië

Enorme frustratie bij Verstappen: 'De Red Bull was gewoon ruk en liep voor geen meter'

  • 38 minuten geleden
  • 6
 Het internet reageert op sprintpole Norris:
Het internet reageert

Het internet reageert op sprintpole Norris: "Seizoen over voor Verstappen-fans"

  • 50 minuten geleden
  • 2
 Norris geeft toe na dominante sprintkwalificatie:
GP São Paulo

Norris geeft toe na dominante sprintkwalificatie: "Nog niet helemaal comfortabel"

  • 1 uur geleden
Norris grijpt pole in kwalificatie voor Sprint in São Paulo en ziet Verstappen worstelen
Sprintkwalificatie

Norris grijpt pole in kwalificatie voor Sprint in São Paulo en ziet Verstappen worstelen

  • 1 uur geleden
  • 5
 FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie
Sprintkwalifcatie

FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie

  • 1 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x