We zitten om 19:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. De F1 Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de 42e keer geracet op deze populaire Braziliaanse baan. Het is zo'n 25°C en een beetje bewolkt. Lukt het Max Verstappen om de McLarens te verslaan voor de pole position in de Sprint? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Pole voor Norris, vlag is gevallen 🏁 Lando Norris blijft eerste met zijn 1:09.243 en zal de Sprint dus vanaf de pole position mogen aanvangen op zaterdag. Oscar Piastri komt voor George Russell terecht, maar kan Kimi Antonelli niet verslaan en pakt dus de derde plaats. Max Verstappen wordt slechts zesde achter Fernando Alonso. Daarachter vinden we nog Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg. De Sprint begint morgen om 15:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Teleurstelling voor Verstappen Max Verstappen komt niet verder dan de zesde stek na een langzame tweede sector. Een pijnlijk sprintkwalificatie voor de Red Bull-coureur. Norris verbetert, maar Verstappen ligt op de loer Lando Norris zet een 1:09.243 en blijft daarmee eerste, maar Verstappen gaat paars in sector 1. P6 voor Hülkenberg Nico Hülkenberg moet het doen met de zesde plaats achter Norris, Antonelli, Russell, Piastri en Leclerc. Alonso, Hadjar, Stroll en Verstappen zijn nu bezig met hun out lap. Piastri slechts vierde Lando Norris is het snelst van de vijf mannen die naar buiten zijn gegaan. Hij zet een 1:09.271 neer, slechts 0.069 seconde onder Kimi Antonelli. Oscar Piastri vinden we op P4 tussen George Russell en Charles Leclerc. Verschillende strategieën De SQ3-sessie van 8 minuten is begonnen en nu mogen de softs worden gebruikt. Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell gaan meteen naar buiten en gaan proberen twee runs te doen. Fernando Alonso, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Max Verstappen blijven voorlopig binnen. Top tien voor SQ3 Fernando Alonso was het snelst in SQ2 en mag om de pole strijden in SQ3 samen met Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Lance Stroll, Max Verstappen, Charles Leclerc en Nico Hülkenberg. Hamilton geëlimineerd na SQ2 Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman gaan niet door naar SQ3. Gele vlaggen voor Leclerc Charles Leclerc spint in de Bico de Pato, de tiende bocht op Interlagos, en zorgt voor gele vlaggen. Er worden geen verbeteringen meer neergezet. Verstappen verbetert niet Max Verstappen was een tiende langzamer in sector 1 en vond kleine verbeteringen in sector 2 en 3. Maar het is niet genoeg om over de gehele ronde te verbeteren. Hij blijft op P8 en dus dicht bij de gevarenzone. Gevarenzone voor tweede run SQ2 Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto vinden we in deze volgorde op posities 11 tot en met 15. De coureurs bereiden zich met nog twee minuten op de klok voor op de tweede run van SQ2. Alonso blijft bovenaan Lando Norris en Oscar Piastri zetten een tijd binnen een tiende van Fernando Alonso neer, maar de Aston Martin blijft het snelst met nog 4 minuten te gaan in SQ2. Verstappen is door de tijden van de McLarens en van George Russell teruggezakt naar P8. De Nederlander zit bijna in de gevarenzone... Tegenvallende eerste run voor Verstappen Fernando Alonso opent SQ2 als sterkste met een 1:09.330 voor Isack Hadjar en Lance Stroll. Max Verstappen is relatief langzaam door de tweede sector gegaan en komt niet verder dan P4, 0.377 seconde boven Alonso. De McLarens moeten nog een tijd neerzetten. SQ2 begonnen De vijftien beste coureurs van SQ1 gaan door naar SQ2 en de sessie van 10 minuten is begonnen. Iedereen moet opnieuw op de mediums kwalificeren. Foutje van Sainz Carlos Sainz blokkeerde zijn linkervoorband en miste de apex van de eerste bocht. Hij kon daardoor niet verbeteren en kwalificeert zich dus als laatste voor de Sprint.

