Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 13:03 - Laatste update: 13:07

Rodin Carlin overweegt zich in te schrijven om aan de Formule 1 mee te doen. Het team zou zelf een power unit ontwikkelen en een zitje voor een vrouwelijke coureur garanderen. Het Nieuw-Zeelandse bedrijf heeft al ervaring met F1-achtige auto's bouwen.

Carlin Motorsport is actief in onder andere de Formule 2, Formule 3, Formule 4 en F1 Academy. Onder andere Robert Kubica, Kevin Magnussen, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Logan Sargeant, Takuma Sato, Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel reden voor het team in de kampioenschappen onder de koningsklasse. Vroeger kwam de Britse renstal ook uit in IndyCar en Formule Renault, hielp het met het runnen van Mahindra in de Formule E en is nu ook een samenwerking aangegaan met het Extreme E-team van Lewis Hamilton. Rodin Cars werd in 2022 een van de sponsors van Carlin en sinds dit jaar is de Nieuw-Zeelandse autofabrikant de grootaandeelhouder.

Artikel gaat verder onder video

Van F4 tot met F2

"We maken de hele auto hier en we garanderen dat we een vrouw in een van de stoeltjes zullen hebben," vertelde Rodin Cars-oprichter David Dicker tegenover Motor Sport vanuit Nieuw-Zeeland. "We zouden het enige team zijn dat een volledig juniorprogramma heeft. We zijn op het hele spectrum aanwezig, van Formule 4 tot en met Formule 2, en niemand anders komt ook maar een beetje dichtbij vergeleken met wat wij doen. Veel mensen zouden echt geïnteresseerd zijn om een team uit Nieuw-Zeeland in F1 te krijgen. Het zou veel betekenen voor de Formule 1."

OOK INTERESSANT: Doornbos: "AlphaTauri heeft megabod van 800 miljoen dollar afgeslagen"

Eigen power unit

Rodin Cars bouwt zelf al in Mount Lyford in Nieuw-Zeeland de FZED-bolide, een Formule 1-achtige auto met een V10-motor. "We hebben eigenlijk een heel aantrekkelijk aanbod, omdat we onze eigen power unit kunnen maken," legde Dicker verder uit. Zijn bedrijf Dicker Data maakte vorig jaar 1,8 miljard euro winst, dus het geld dat nodig is om een eigen F1-team te beginnen, is er. "Ik weet zeker dat geen van de anderen die overwegen zich in te schrijven, hun eigen power units gaan maken. We hebben al een behoorlijk geavanceerde faciliteit. Alle apparatuur die we nodig hebben om de auto te bouwen, hebben we al."

Andretti en Hitech

"Het zou ook goed zijn om het Amerikaanse team erbij te halen," zei Dicker, wijzend naar Andretti. "Het zou me niet verbazen, als ze Hitech ook toelaten. Oliver Oaks [directeur en teambaas van Hitech Grand Prix] is een aardige vent. Maar het probleem is dat het wederom een team is dat gebaseerd is in Engeland en dan zijn de teams niet verspreid. Mensen buiten het Verenigd Koninkrijk geven niet om nóg een team dat uit het Verenigd Koninkrijk komt."