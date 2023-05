Remy Ramjiawan

Maandag 1 mei 2023 12:34 - Laatste update: 12:38

De vierde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 zit erop en Sergio Pérez heeft een grote slag geslagen richting de klassementsleider en teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan heeft dit seizoen uitgesproken dat hij voor de titel gaat rijden en volgens de internationale media heeft Checo in Bakoe zijn visitekaartje afgegeven.

'King of the Streets' Pérez heeft in Bakoe wederom laten zien dat hij op een stratencircuit altijd iets extra's heeft. De 33-jarige coureur wist niet alleen de sprintrace van zaterdag te winnen, ook wist hij op de hoogste treden te staan na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Checo heeft in de kleuren van Red Bull weten zege te vieren in Bakoe, Monaco, Singapore en in Djedda en het onderstreept de snelheid van de Mexicaan op de krappe baantjes waarbij de vangrail erg dichtbij is.

La Gazzetta dello Sport ziet titelstrijd intenser worden

De roze Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport geniet van de strijd om het kampioenschap, maar erkent ook dat Red Bull nog steeds op eenzame hoogte staat na de race in Bakoe. "Verstappen blijft nog steeds de overduidelijke favoriet voor de wereldtitel, maar hij kan zich geen fouten veroorloven. Dat is dan ook wat nog interessant kan worden, de verstoring die Pérez kan veroorzaken in de jacht van Verstappen op een nieuwe wereldtitel", zo schrijft de krant.

Pérez wist een ijzersterk optreden af te leveren in de hoofdstad van Azerbeidzjan en heeft volgens de Italianen optimaal gebruik gemaakt van de kansen. "Pérez was dodelijk in het verzilveren van de kansen. Niet alleen tijdens de sprintrace op zaterdag, maar ook met de safety car in in de hoofdrace. De twee wereldtitels zijn eigenlijk al binnen, dus het gevecht tussen de twee rijders wordt nu echt intensief."

Bild: "Pérez maakt de Formule 1 weer spannend"

'Eindelijk weer een gevecht om het wereldkampioenschap", zo opent het Duitse Bild als het terugkijkt op het raceweekend in Azerbeidzjan. Pérez heeft na de wedstrijd in Bakoe het gat met Verstappen verkleind tot aan zes punten, maar de Duitser wijzen wel naar het verleden. "Het is de vraag hoe lang dit zo blijft. De Mexicaan maakte in het verleden soms weer kleine of grotere fouten tijdens de races en dat mag nu niet meer gebeuren als hij strijdt om de wereldtitel in de Formule 1. De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft echter opnieuw aangetoond, dat Red Bull een klasse apart is", zo luidt de conclusie.

L'Equipe: "Verstappen leidt, maar Pérez komt dichterbij"

De Franse krant wijst naar een vlekkeloos optreden van de 33-jarige Mexicaan in de kleuren van Red Bull in Azerbeidzjan. Daarmee is Checo de eerste coureur geworden die twee keer de race in Bakoe wist te winnen. Vooral het gevecht om de snelste raceronde was volgens de Fransen veelzeggend. "Alleen Max Verstappen kon Pérez bijhouden. De twee coureurs zetten om de beurten de snelste tijd op de baan, waarmee ze opnieuw de duidelijke superioriteit van de Oostenrijkse auto aantoonden. Hoewel Verstappen nog steeds het klassement leidt, komt Pérez op deze manier steeds dichterbij", aldus L'Equipe.

Sky Sports F1: "Pérez bluft Verstappen af op snelheid in Azerbeidzjan"

De uitzendgemachtigde in Groot-Brittannië geniet van het gevecht tussen de Red Bull-coureurs en zag een oppermachtige Pérez in Bakoe. "Pérez was foutloos tijdens de race en wist Max Verstappen te verslaan in een strijd om de zege, na een intens duel tussen de teamgenoten van Red Bull", zo leggen de Britten uit. De ongelukkige timing van de safety car was voor Verstappen uiteindelijk niet meer recht te trekken. "Ook Leclerc kwam voor de neus van Verstappen en daardoor had Pérez de mogelijkheid om wat uit te lopen. De Nederlander had niet lang nodig om Leclerc voorbij te gaan, maar Pérez kon het onderlinge verschil van één seconde behouden en reed uiteindelijk simpel naar de zege", aldus Sky Sports.