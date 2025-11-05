Emotionele Schumacher maakt melding van overlijden hondje Angie
Mick Schumacher is alweer enige tijd verdwenen van het Formule 1-toneel en de Duitse zoon van de legendarische Michael Schumacher rijdt zijn races tegenwoordig bij Alpine in de FIA World Endurance Championship. Deze week maakt hij melding van een tragisch verlies.
Mick Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas. De zoon van racelegende Michael Schumacher liet bij vlagen indrukwekkende performance zien, maar ging ook te vaak in de fout en schreef meerdere auto's af. Na twee seizoenen werd zijn contract daarom niet meer verlengd, waarna hij aan de slag ging als reservecoureur voor het team van Mercedes. Ondertussen komt hij ook in andere raceklassen uit, zoals het World Endurance Championship voor het team van Alpine.
Hondje overleden
Ondertussen flirt hij ook regelmatig met een overstap naar de IndyCar, maar deze week had de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen minder leuk nieuws te melden: zijn hondje Angie is overleden. "Angie is de beste hond die ik me had kunnen wensen. Ze was mijn schaduw, altijd aan mijn zijde. Ik heb het geluk gehad om tien fantastische jaren met haar te hebben, maar het voelt nog steeds alsof ze te vroeg is overleden. Ze reisde overal met me mee naartoe en gaf me onvoorwaardelijke liefde. Ik zal haar voor altijd missen - mijn Angie", zo schrijft de geëmotioneerde Schumacher. In de comments krijgt hij onder meer steunbetuigingen van Sophie Kumpen, Max Verstappen zijn moeder, Jack Doohan en een hoop andere fans, die onder meer zeggen dat Angie nu bij Roscoe - de recent overleden hond van Lewis Hamilton - is.
