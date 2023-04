Remy Ramjiawan

Zondag 30 april 2023 18:06 - Laatste update: 18:11

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt trots terug op het raceweekend in Azerbeidzjan. Hoewel Charles Leclerc de pole position tijdens de sprintrace, maar ook tijdens de Grand Prix niet kon omzetten in een overwinning, wijst de teambaas naar de lichtpunten en ziet Vasseur dat de updates beginnen te werken.

Leclerc kon in Azerbeidzjan eindelijk weer eens genieten van een raceweekend in 2023. De Monegask wist op vrijdag vriend en vijand te verbazen door de pole position te pakken voor de race op zondag. Op zaterdag, tijdens de Sprint Shootout, deed Leclerc dat dunnetjes over en dus lijkt de Ferrari over één ronde in ieder geval mee te kunnen met de RB19 en is de bolide wellicht sneller. Het is voor Vasseur, die bij Corriere Dello Sport zijn verhaal doet, een bemoedigend teken.

Artikel gaat verder onder video

Stap vooruit gezet

"Qua prestaties hebben we een stap vooruit gezet, met twee pole positions en het podium van vandaag. Na Melbourne wisten we dat het tempo verbeterd was, met de updates in Miami hoop ik dat het team nog beter wordt. Operationeel gezien ben ik zeer tevreden over het geleverde werk, we zijn op de goede weg", zo legt de teambaas opgetogen uit. Dat Red Bull aan het pushen was, gaf de teambaas een inkijkje in de ware snelheid van het team uit Oostenrijk.

De afgelopen weken werd Leclerc in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, op de lange termijn. " Alle geruchten die hem weg zien gaan bij Ferrari zijn onzin. Hij houdt van Ferrari, dat heeft hij vaak gezegd. Het is normaal dat in dit vroege deel van het seizoen alle geruchten over de toekomst van de coureurs ontploffen", aldus Vasseur die er vanuit gaat dat Leclerc niet zal vertrekken.