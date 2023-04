Remy Ramjiawan

Voor Charles Leclerc is de Grand Prix van Azerbeidzjan geëindigd op de derde plek. De Monegask had van tevoren al verwacht dat de Red Bulls te snel waren tijdens de race en kon geen vuist maken vanaf pole position.

Hoewel Leclerc in Bakoe de snelste over één ronde was tijdens de kwalificatie en de Sprint Shootout, kon de Monegask het tijdens de race niet volhouden. Het was van tevoren al voorspelt door de Ferrari-coureur die na een dramatische start van het jaar het podium weet te vinden in Azerbeidzjan.

'Over 51 ronden kunnen we dit niet volhouden'

Leclerc kan zich na de race alleen maar gewonnen geven. "Ze [Red Bull red.] zitten in een andere league qua racetempo. Het goede rondje [tijdens de kwalificatie red.] heeft ons voorop gezet, maar over 51 ronden konden we dat niet volhouden. We hebben iets gevonden [qua snelheid red.], maar daar moeten we meer uithalen voor de komende races", zo legt hij strijdbaar uit.

Veel werk voor de boeg

De Monegask ziet verbetering bij Ferrari, maar weet nog niet wat de echte snelheid van Red Bull is. "Het gevoel is beter, maar wanneer ik het gat ziet en zeker dit soort gaten, want ze waren niet eens aan het pushen, dan weten we niet of we echt het gat hebben gedicht", zo zit Leclerc nog altijd vol vraagtekens. De conclusie is volgens Leclerc glashelder: "De Aston Martins waren ook erg snel, dus we hebben nog heel wat werk voor de boeg."