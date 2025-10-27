FIA onthult statement over marshals na gevaarlijke situatie in openingsfase GP Mexico-Stad

De FIA is met een statement gekomen nadat het tijdens de beginfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad bijna compleet mis was gegaan. Liam Lawson kwam namelijk op volle snelheid marshals tegen op de baan.

Lawson werd, nadat hij in de beginfase van de race de pits in was geweest, opgeschrikt door twee marshals die bezig waren om brokstukken van de baan te halen na een chaotische eerste ronde. Dit werd echter gedaan zonder VSC of safety car, waardoor Lawson op normale snelheid aan kwam rijden en de marshals net kon vermijden. De boardradio van Lawson zegt genoeg: “Verdomme, man!”, riep Lawson. “Oh mijn god, maak je een grapje? Heb je dat gezien?” Zijn race-engineer, Ernesto Desiderio, reageerde vervolgens. “Ja, ik heb het gezien. Ja, goed gedaan dat je dat hebt weten te vermijden.” Lawson was duidelijk geschrokken van het moment. “Oh mijn god, man. Ik had ze verdomme kunnen vermoorden.”

FIA komt met statement na incident met Lawson en marshals

De FIA is inmiddels met een statement gekomen over het incident. “Na een incident in bocht één werd de wedstrijdleiding geïnformeerd dat er brokstukken op de baan lagen bij het hoogtepunt van die bocht”, aldus de verklaring. "In de derde ronde werden de marshals gewaarschuwd en in staat van paraatheid gebracht om de baan op te gaan en de brokstukken op te ruimen zodra alle auto's bocht één waren gepasseerd. Zodra duidelijk werd dat Lawson de pits was ingegaan, werd de opdracht om marshals te sturen ingetrokken en werd in dat gebied een dubbele gele vlag getoond. We onderzoeken nog steeds wat er daarna is gebeurd."

FIA lovend over organisatie in Mexico

De FIA vervolgt: “We willen ons respect en onze waardering uitspreken voor de lokale ASN [sportclub], OMDAI, evenals voor het Autodromo Hermanos Rodríguez en hun marshals, die vrijwilligers zijn en een cruciale rol spelen in het veilig en succesvol verloop van onze sport. Hun professionaliteit en toewijding zijn van onschatbare waarde voor elk evenement dat we organiseren.”

