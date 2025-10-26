close global

﻿
Verstappen in the Mexico GP paddock

Verstappen wijst op de problemen na 'slechte' kwalificatie: "Alleen maar erger" | GPFans Raceday

Tom Visser

Max Verstappen was enorm gefrustreerd na de kwalificatie. Zijn RB21 wilde totaal niet meewerken en dus kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, ver achter de dominante McLaren van Lando Norris. Red Bull had nog upgrades meegebracht, waaronder een nieuwe vloer, om het gat verder te dichten naar McLaren. Helaas voor Verstappen waren de upgrades niet genoeg om iets te doen aan het gebrek aan grip op het Mexicaanse asfalt. De Red Bull-coureur had het vooral lastig in de tweede sector.

