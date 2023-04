Verstappen haalt na sprintrace uit naar "dickhead" Russell

Redactie

Zaterdag 29 april 2023 18:15

Dat Max Verstappen niet gecharmeerd was over de inhaalmanoeuvre van George Russell, dat liet de Nederlander wel merken tijdens de race over de boordradio. Het duo kwam elkaar na de race even tegen en had een verhit onderonsje.

Russell en Verstappen waren met elkaar aan het knokken om de derde plek tijdens de openingsfase van de sprintrace in Bakoe. De Nederlander kon zich in de eerste bocht nog verdedigen, maar zat aan de buitenkant van de derde bocht. Verstappen had naar eigen zeggen genoeg ruimte overgelaten, maar Russell kon de RB19 toch niet helemaal ontwijken. Het leverde een touchƩ tussen de heren op en Verstappen wees na afloop naar de sidepod, waar een flink gat zat.

"We hadden allemaal geen grip"

Nadat Verstappen zijn auto was uitgeklommen liep hij tegen Russell aan. Die verweerde zich over het momentje door allereerst te stellen dat het niet de bedoeling was: "Het ging per ongeluk maat, ik had gewoon geen grip en ik blokkeerde." Daar kon de tweevoudig kampioen maar moeilijk mee leven en hij stelde dat de situatie voor iedereen hetzelfde was: "We hadden allemaal geen grip en we moeten allemaal wat ruimte over laten." Voor Russell was dat het moment om de benen te nemen en hij vertelde daarbij nog dat Verstappen maar even de onboardbeelden moest gaan bekijken. "Ja natuurlijk, je kan trouwens de volgende keer hetzelfde verwachten, dickhead", aldus Verstappen.