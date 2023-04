Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023

Max Verstappen en Sergio Pérez gaan elkaar zaterdagmiddag tijdens de start van de sprintrace niet kunnen ontlopen. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, waarschuwt beide coureurs van tevoren al. De Oostenrijker wil niet dat ze 'met man en macht' duels gaan uitvoeren met elkaar of andere coureurs.

Voor Verstappen en Pérez was het déjà vu tijdens de Sprint Shootout. Net zoals tijdens de kwalificatie op vrijdag, voor de race op zondag, werden ze afgetroefd door een snelle Charles Leclerc. Dit keer eindigde Pérez echter voor Verstappen, waardoor hij vanaf P2 start en de Nederlander vanaf P3. Verstappen kennende gaat hij, ondanks dat de race maar zeventien rondjes duurt en maar acht punten oplevert, vol in de aanval bij de start. Marko speelt hier al op in richting de sprintrace en heeft een waarschuwing voor beide coureurs in huis.

Boodschap voor Verstappen en Pérez

In gesprek met ORF, geciteerd door Heute, laat Marko weten tevreden te zijn met P2 en P3. Toch heeft hij een waarschuwing voor de twee coureurs van Red Bull. Hij wil geen nutteloze gevechten zien op zaterdagmiddag. "Laten we kijken hoe we zo goed mogelijk punten kunnen scoren, maar dat hoeft niet met man en macht." Ook gaf Marko al wat weg van de strategie voor de sprintrace. Het zal voor Verstappen en Pérez de soft band in ieder geval niet worden, ondanks dat het een korte race is. "We zullen de zachte band hier helemaal niet gebruiken. Die (problemen met de grip) hadden we helemaal niet op de mediumband."

Schade Leclerc

Leclerc start zaterdag tijdens de sprintrace op pole position, net zoals hij op zondag gaat doen tijdens de Grand Prix. Marko denkt niet dat er veel schade is voor de Monegask, die crashte tijdens SQ3, maar voor de Oostenrijker is het wel duidelijk dat een ongeluk in een klein hoekje zit in Bakoe. "De auto (van Leclerc) is niet zwaar beschadigd, maar het geeft wel aan hoezeer iedereen hier op de limiet zit."