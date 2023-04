Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 11:59 - Laatste update: 12:13

De allereerste Sprint Shootout in de Formule 1 leverde Max Verstappen P3 op, achter Charles Leclerc en Sergio Pérez. Verstappen was over het algemeen tevreden, alhoewel hij niet blij was met zichzelf tijdens SQ3.

In gesprek met F1TV na afloop van de Sprint Shootout ging Verstappen in op zijn SQ3. Zeker zijn eerste run was niet foutloos, zo erkent hij ook zelf. "Ik denk dat alles redelijk goed ging. Ik denk dat de snelheid goed was, maar tijdens mijn eerste run op de soft (SQ3) had ik een moment in bocht vijf of zes. Daardoor werden de banden warm en toen had ik ook nog een moment in bocht zeven. Dus de piekronde op de soft band had ik een slechte derde sector, dat was niet fantastisch."

Tweede run

De Nederlander kreeg het wel voor elkaar om een twee ronde te doen tijdens SQ3, maar op een kleine verbetering van zijn tijd na kon hij niet naar P2 of P1 klimmen. "Ik kreeg het voor elkaar om nog een rondje te doen, iets wat volgens mij niet veel coureurs echt voor elkaar kregen. Ik denk dat de snelheid goed is, maar het is ongelukkig dat we op P3 staan. Met hoe de banden met deze hitte zich hier gedragen wordt het geen vanzelfsprekende sprint. Op sommige circuits begin je gewoon en is het daarna prima doorrijden. Hier is het managen van je banden ook belangrijk. Alles kan nog gebeuren straks."