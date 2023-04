Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 april 2023 12:47 - Laatste update: 13:10

Oscar Piastri heeft tot op heden een lastig weekend achter de rug in Azerbeidzjan. Na afloop van de Sprint Shootout vertelde de Australiër dat de afgelopen 24 uur lichamelijk erg zwaar zijn geweest en dat hij daarom erg blij is met zijn elfde startplek voor de sprintrace.

Het team van McLaren heeft enkele lastige races achter de rug, maar lijkt de weg terug naar de top weer langzaam gevonden te hebben. Beide McLaren-coureurs wisten het op vrijdagmiddag tot Q3 te schoppen en zich zo in de top tien te kwalificeren voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Britse renstal wist dit momentum door te trekken naar de Sprint Shootout op zaterdagochtend. Piastri kwam in SQ2 slechts drie honderdsten tekort op teamgenoot Lando Norris, waardoor hij SQ3 net misliep. Norris wist het wel tot SQ3 te schoppen, maar mocht geen tijd op het bord zetten omdat hij geen nieuw setje softs meer over had, en belandde op P10.

"Zonde om het met zo'n gat te moeten missen", reageert Piastri tegenover F1TV. "Het klink alsof het allemaal heel close was vanaf waar ik stond tot en met de zevende of achtste plek. Ik ben redelijk blij met de elfde plek. De afgelopen 24 uur waren zwaar, dus ik ben op dit moment al blij om gewoon in de auto te zitten als ik eerlijk ben." Gevraagd wat er aan de hand is, reageert hij: "Het is de afgelopen 24 uur een behoorlijke reis geweest op fysiek gebied. Ik heb vannacht niet veel geslapen, dus ik probeer voor vanavond wakker te worden."

Op de goede weg

Al met al kan de McLaren-coureur wel met een positief gevoel terugkijken op de kwalificatie. Zowel Piastri als Norris lijken er dit weekend namelijk een stuk beter voor te staan dan tijdens de voorgaande raceweekends het geval was. "Jazeker, het is een ontzettend positief weekend voor ons geweest. Onze upgrades werken goed en ik denk dat onze wagen goed bij deze baan past, en dan met name bij de oppervlakte. Het is fijn om weer wat dichter bij de voorkant te staan. Het is fijn om dit weekend consistent bij de punten aan te kunnen kloppen", besluit hij.