Leclerc gaat alles op alles zetten voor zege in Bakoe: "Ferrari moet bovenaan staan"

Zaterdag 29 april 2023 11:45 - Laatste update: 12:07

Charles Leclerc wist met zijn 1:41.697 net als op vrijdagmiddag bovenaan te staan na de kwalificatie in Bakoe. De Monegask kon Sergio Pérez en Max Verstappen achter zich laten en hoewel hij nog op zijn eerste zege van het jaar wacht, gaat Leclerc er alles aan doen om Ferrari bovenaan te laten staan.

Tijdens het eerste sprintweekend van het seizoen zijn de regels ook iets anders. Dit jaar heeft de sport ervoor gekozen om de sprintrace te voorzien van haar eigen kwalificatie genaamd: Sprint Shootout. Niet alleen moesten de rijders verplicht op de mediumbanden rijden in de eerste twee sessies, in Q3 was de rode band verplicht. Daarnaast werden de tijden van de sessies ingekort en daarmee wil de sport iets meer spektakel bieden.

Andere omstandigheden

Leclerc kon in zijn eerste run in SQ3 de poleronde neerzetten en zo makkelijk was dat volgens de Monegask niet. "Met de softbanden was het erg tricky, want in Q3 moet je erop rijden en dat hebben we sinds gisteren niet meer gedaan. Dat is natuurlijk niet lang geleden, maar de omstandigheden waren ditmaal heel anders en ook het gedrag was anders", zo opent Leclerc. Vooral de temperatuur in de achterbanden waren cruciaal en in zijn laatste poging verloor Leclerc de controle over zijn SF-23: "De achterbanden waren oververhit aan het raken in het tweede rondje en ik pushte ook wel iets harder om er een sneller rondje uit te halen en toen verloor ik de wagen in bocht vijf aan het einde, maar dat heeft verder geen consequenties. Ik weet niet of het nog invloed op Carlos [Sainz] had, dat zou wel jammer zijn want hij was bezig aan een verbetering."

Charles Leclerc is in the barriers!!!!



He won't get to do a final run, but still holds onto provisional pole! 😱#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/rOnE8rwf3a — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Kansen voor de race

Dat de Ferrari snel is in de kwalificatie, dat betekent nog niet dat het meekan in de race, zoals we vorig jaar al een aantal keren hebben gezien. Leclerc houdt dan ook rekening met een lastige race. "Ik ben erg blij met het eerste rondje en nu moeten we dat gaan omzetten in de race. We gaan natuurlijk voor de overwinning, maar we moeten ook realistisch zijn. In de races komen we eigenlijk altijd wel iets tekort op de Red Bulls, maar laten we kijken hoe dat gaat uitpakken", zo is hij voorzichtig. Toch zal het aan de motivatie niet liggen: "Ik ga er alles aan doen om het gevecht met Red Bull aan te gaan. Ferrari moet natuurlijk bovenaan staan en ik ga er alles aan doen om te winnen."