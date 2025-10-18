Helmut Marko heeft gereageerd op de crash van de McLaren-coureurs tijdens de sprintrace in Austin. De botsing, waarbij zowel Lando Norris als Oscar Piastri uitvielen, heeft niet alleen gevolgen voor de punten, maar ook voor de mentale druk binnen het team.

Marko stelt dat de crash niet de schuld was van de McLaren-coureurs, maar dat ze van achteren werden geraakt. "Jammer voor hen, maar goed voor ons!" lacht hij tegenover Motorsport.com. De crash kwam op een moment dat de druk op de McLaren-coureurs al hoog was, iets wat volgens de Oostenrijker nog verder vergroot wordt door de huidige situatie. "Ik denk dat de druk op de McLaren-coureurs steeds groter en groter wordt", stelt Marko. "En ik denk ook dat dit moment de druk nog meer laat toenemen."

Psychologisch effect

De Oostenrijker wijst op het psychologische effect van de crash: "Bovendien leek de schade enorm en is er niet zoveel tijd tot aan de kwalificatie. Laten we zien wat er verder nog gaat gebeuren." Hij denkt dat de mentale gevolgen groter zijn dan het gebrek aan long run data, iets wat de McLaren-coureurs nu missen. "Misschien dat ze qua bandenslijtage nu wat data missen, maar tegenwoordig weet je zo vreselijk veel door de simulatietools. Ik denk dat het effect meer psychologisch is."

Verstappen en race-indeling

Verstappen zelf was niet tevreden over de race pace van Red Bull en weet dat er aanpassingen gedaan moeten worden voor de Grand Prix van zondag. Marko prijst Verstappen echter voor zijn slimme race-indeling tijdens de sprintrace, vooral toen George Russell hem aanviel. "Max heeft zijn race super ingedeeld en Russell heeft zijn banden juist te vroeg opgebrand. Je zag ook aan het moment dat Russell hem aanviel: als Max daar niet was uitgeweken, dan was Russell gewoon met hem gecrasht. Daaraan zie je weer hoeveel denkcapaciteit Max nog over heeft tijdens het rijden." De druk is nu nog hoger, want Verstappen kan zich geen nulscore meer permitteren als hij nog serieus voor de titel wil gaan.