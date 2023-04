Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 17:08 - Laatste update: 17:10

Nyck de Vries kreeg niet de kwalificatie waar hij op hoopte in Azerbeidzjan. Na een sterke ochtendtraining, had de Nederlander hoge verwachtingen, maar alles liep anders toen hij zijn bolide frontaal in de muur parkeerde in Q1 bij bocht 3. Het leek op een rijdersfout, maar die conclusie wil De Vries nog niet trekken.

Met een zesde plaats in de eerste vrije training, zag het er bijzonder hoopvol uit voor De Vries en AlphaTauri richting de kwalificatie later vandaag. Maar toen deze sessie eenmaal aanbrak, ging het goed mis voor de coureur uit Sneek. Al in Q1 kwam zijn kwalificatie ten einde. De Vries knalde hard met zijn auto in de muur bij bocht 3. Zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda, wist uiteindelijk de kwalificatie als achtste af te sluiten. Extra pijnlijk dus voor De Vries, die zelf ook op meer had gehoopt. Toch wil hij de schuld van de crash nog niet bij zichzelf zoeken, zo blijkt uit zijn interview na afloop.

Artikel gaat verder onder video

De Vries sprak nog niemand van zijn team na crash

Kort na de chaotische kwalificatie, verscheen De Vries bij de camera van F1 TV, waar hij verder in ging op de gebeurtenissen rondom zijn crash. "Erg teleurstellend, want het pakket (van de AlphaTauri, red.) ziet er bijzonder sterk uit dit weekend. De eerste vrije training was goed en we hoopten dat voort te kunnen zetten in de kwalificatie", zo begint de 28-jarige coureur. "Helaas begonnen we met wat tegenslagen aan de sessie en we moeten onderzoeken wat er precies gebeurde. Eerlijk gezegd heb ik een uur in een auto naast de baan gewacht, dus ik heb nog niemand gesproken."

OOK INTERESSANT: Susie Wolff over vrouwelijke coureur in F1: "Kan nog acht tot tien jaar duren"

Nog geen conclusies trekken

Hij vervolgt: "We moeten analyseren wat er is gebeurd en dan doorgaan en het morgen nog eens proberen." Wat er ten grondslag lag aan zijn crash, weet De Vries niet. "Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Het ging zo snel en bocht 1 en 2 voelden gewoon goed. Ik wil dus geen conclusies trekken voordat ik weet wat er exact is gebeurd."