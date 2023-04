Vincent Bruins

Nyck de Vries wist slechts één rondetijd, een banker lap, te klokken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, voordat hij de AlphaTauri in de muur zette. Het is een enorme teleurstelling voor de Nederlander na een ontzettend goede vrije training.

De Vries was in de laatste helft van de vrije training vanochtend aan het vechten voor een klassering in de top vijf en werd uiteindelijk indrukwekkend zesde. De kwalificatie verliep echter heel anders dan hij had gewild met als resultaat dat hij voorlopig vanaf de allerlaatste positie de Grand Prix van zondag moet aanvangen.

Als laatste naar buiten

De 28-jarige die in zijn Formule 2-carrière al drie keer eerder op het Baku City Circuit reed, ging als een van de laatste coureurs van het veld naar buiten. Hij zette een banker lap neer van 1:55.282 en was daarmee 13.395 seconden langzamer dan Max Verstappen. Een banker lap is een wat langzamere, maar veilige ronde die je als coureur rijdt, puur om überhaupt een tijd op de lijst te hebben staan. Vervolgens ging De Vries pushen, maar in bocht 3 ging het al goed fout. Hij schoot rechtdoor en kwam hard in de Tecpro-muur terecht. Voordat De Vries naar buitenging, legde hij over de boardradio uit een probleem te hebben met het brake-by-wire-systeem. Of de remmen de oorzaak waren van de crash is nog onduidelijk.

Schade aan voorkant

De AT04-bolide van De Vries heeft flinke schade aan de voorkant. De Italiaanse renstal heeft een boel repareerwerk voor de boeg.

