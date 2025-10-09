Tijdens het prestigieuze Sporthilfe Gala in Wenen werden gisteravond de Niki-awards uitgereikt, een eerbetoon aan de legendarische Formule 1-wereldkampioen Niki Lauda. De Stadthalle in Wenen vormde het decor voor deze bijzondere avond, waarbij de focus lag op het erkennen van de bijdragen van drie prominente figuren in de autosport: Toto Wolff, Helmut Marko en Gerhard Berger,

De Niki-award, vernoemd naar de iconische en in 2019 overleden Lauda, wordt jaarlijks uitgereikt aan sportlegendes in Oostenrijk die een opmerkelijke carrière hebben gehad of een indrukwekkende comeback hebben gemaakt. Eerdere winnaars zijn onder andere Lauda zelf, tennisser Dominic Thiem en voormalig bodybuilder Arnold Schwarzenegger. Tijdens het gala sprak directeur Gernot Uhlir van Sporthilfe zijn waardering uit voor de aanwezigheid van de drie Oostenrijkse grootheden, die allen persoonlijk aanwezig waren om de prijs in ontvangst te nemen.

Helmut Marko, een van de ontvangers van de Niki-award, uitte zijn bewondering voor Lauda en zijn betekenis voor de sport. "Niki was veel meer dan alleen een drievoudig wereldkampioen - hij was een vechter, een rolmodel en voor velen van ons ook een vriend. Zijn erfenis leeft voort in onze sport en het is een eer om deze award in ontvangst te mogen nemen", zo liet de Red Bull-chef weten na het krijgen van zijn award.

Ook de Mercedes-teambaas Wolff deelde zijn persoonlijke herinneringen aan Lauda. Hij prees Lauda's standvastigheid en veerkracht, en herinnerde zich de hechte vriendschap die zij deelden. "Zelfs in de moeilijkste momenten was er genoeg om over te lachen. Niki Lauda was niet alleen een van de belangrijkste atleten van zijn tijd, maar ook een rechtlijnige en standvastige persoonlijkheid. Bovenal was hij mijn vriend, met wie ik een hechte en bijzondere vriendschap had waarin we veel ups en downs hebben meegemaakt. Zijn wil om te leven, zijn helderheid en zijn veerkracht zullen voor mij altijd een maatstaf blijven voor kracht en veerkracht", besloot Wolff.

