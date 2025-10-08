Herbert over comeback Verstappen: "Iedereen weet dat ze verliezen als ze het tegen Max op moeten nemen"
Johnny Herbert is van mening dat als Max Verstappen het wereldkampioenschap Formule 1 nog in zijn voordeel weet te beslissen, het één van de beste comebacks uit de geschiedenis van de sport zou zijn.
Max Verstappen kijkt met nog zes raceweekenden te gaan tegen een achterstand van 63 punten aan ten opzichte van klassementsleider Oscar Piastri. Een groot verschil, maar kijkend naar hoe snel hij ruim veertig punten is ingelopen, wordt hij door velen als serieuze bedreiging gezien. Johnny Herbert is van mening dat als iemand het kan, Verstappen het is. Volgens de voormalig FIA-stewards zou het één van de beste comebacks ooit zijn, als de Red Bull Racing-coureur de wereldtitel nog weet te grijpen.
Beste comeback ooit
"Het zou bijzonder zijn, kijken naar waar ze vandaan komen", klinkt het bij Betting Lounge. "Het zou een van de beste comebacks ooit in de Formule 1 zijn, want het was iets waar niet eens meer over werd nagedacht. Het leek al klaar. Een ééntweetje voor McLaren, zonder twijfel. Als er iemand op de grid staat die dit kan, als iemand in staat is dit te doen, is het Max. Het zaadje is de afgelopen vijf jaar al geplant. Iedereen weet dat als je het op de baan tegen Max opneemt, je waarschijnlijk gaat verliezen."
Aura van Verstappen
De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Hij heeft een aura gecreëerd en dat gaat niet weg. Hij gaat tot het gaatje. Maar Max zelf is daar helemaal niet mee bezig. Het zijn alle andere coureurs die daar mee bezig zijn, alle andere teams. Hij zal buiten de lijntjes gaan denken. Hoe krijg ik iets van wat die Mercedes in Singapore had, in mijn auto? Dat is de kracht van Max en Red Bull. Hij zal blijven pushen. Hij veegt alle negativiteit weg. Als hij een stapje extra moet doen, doet hij een stapje extra."
