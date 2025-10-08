Voor Red Bull Racing en Max Verstappen was de F1 Grand Prix van Singapore afgelopen weekend een belangrijke test, nadat het op snelle circuits als Monza en Bakoe dominant was gebleken door upgrades. Deze test lijkt het team meer dan te hebben doorstaan.

Voor Verstappen en Red Bull Racing begon het seizoen 2025 zonder al te veel hoop. Het waren vooral Ferrari en McLaren die als favorieten werden genoemd, met Mercedes en Red Bull als outsiders. Begin 2025 bleek echter meteen dat Ferrari niet de auto had om McLaren uit te dagen, net zoals Mercedes en Red Bull Racing. Toch was Verstappen de enige die door stabiele resultaten en zelfs zeges in Imola en Japan in de buurt bleef van Oscar Piastri en Lando Norris in een auto waarin dat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn.

Grand Prix van Spanje omslagpunt

De Grand Prix van Spanje bleek echter een omslagpunt te zijn. De Nederlander was tot op dat moment nagenoeg foutloos gebleven en maximaliseerde in de RB21, waardoor hij nog de enige outsider was achter Piastri en Norris voor de titel. Dit veranderde echter in Spanje. Red Bull deed er met een agressieve strategie alles aan om te winnen, maar de Nederlander reed toch op P3 achter de auto' s van McLaren en vocht om die derde plaats met Charles Leclerc en George Russell. Door op de harde band gezet te zijn voor de hervatting van de safety car, was het vuur in Verstappen ontbrandt. De Nederlander verloor vervolgens door een fout ook nog eens meteen P3 aan Leclerc en P4 aan Russell, waardoor de de Nederlander even zwart voor zijn ogen zag. Verstappen reed even later namelijk tegen Russell aan en kreeg hier een flinke straf voor, waardoor hij van P5 (en wellicht P4) naar P10 zakte en veel punten verloor. Deze race, samen met de ongelukkige DNF in Oostenrijk, leek het Waterloo te zijn voor de kampioenschapsaspiraties van Verstappen in 2025.

Ontslag Horner zorgt voor andere sfeer binnen Red Bull

Sinds het ontslag van teambaas Christian Horner na de Grand Prix van Groot-Brittannië en het aanstellen van Laurent Mekies is de sfeer en ook de vorm compleet omgeslagen. Dit was tijdens de eerste twee raceweekenden in België en Hongarije nog niet meteen te merken, met P4 en P9 voor Verstappen, maar daarna ging het rap. Verstappen werd tweede in Nederland en won overtuigend de races in Monza en Bakoe met grote voorsprong.

Er werden veel dingen veranderd onder leiding van Mekies, waaronder dat Red Bull op vrijdag gewoon meteen ging pushen om zoveel mogelijk over de auto te weten te komen en de simulator die nu meer als ondersteuning wordt gebruikt en niet als leidraad. Er wordt meer naar de feedback van de coureurs geluisterd, in plaats van dat ze zich aan de auto moeten aanpassen.

Upgrades werken ook in Singapore

De upgrades die Red Bull de afgelopen weekenden bracht, waren de eerste upgrades onder leiding van Mekies, en ze blijken te werken. Dit was in Monza en Bakoe al het geval, maar dit waren snelheidscircuits die McLaren sowieso niet liggen en Red Bull wel. Singapore zou de echte test zijn, een circuit met weinig topsnelheid en veel bochten. Red Bull bleek er ook hier goed bij te zitten. Na de vrijdag was Verstappen al tevreden en na zaterdag zeker, aangezien hij - als hij niet door Norris lastig was gevallen tijdens zijn laatste rondjes in Q3 - waarschijnlijk pole had gepakt voor de race op zondag.

Op zondag pakte vooral de keuze om op softs te starten niet goed uit, maar uit de race pace-statistieken kwam het goede nieuws: Red Bull - en vooral Verstappen - was net zo snel als McLaren op het circuit in Singapore. Het laat zien dat Red Bull ook op deze circuits dankzij de upgrades vooruitgang heeft geboekt onder Mekies en een breder werkvenster heeft waar het een raceweekend mee aanvangt.

Conclusie

Met Austin, Mexico, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi nog te gaan (en drie sprintraces) lijkt de kans op een kampioenschap in 2025 voor Verstappen (met 63 punten achterstand) niet heel groot, want zelfs als Verstappen alles zou winnen en Piastri telkens tweede zou worden zal dat niet genoeg zijn. Er moet hulp komen vanuit Mercedes en Ferrari, naast dat de Nederlander zelf alles moet winnen en McLaren de dalende lijn van de afgelopen weken door moet zetten. Een uitvalbeurt van Piastri zal het kampioenschap pas echt weer compleet open gaan gooien.

Toch zullen Red Bull en Verstappen positief zijn en vooral blij zijn dat er een stijgende lijn is gevonden, iets wat voor de zomerstop absoluut niet het geval was. Mekies stelde al dat de upgrades vooral als test worden gebruikt voor 2026, omdat het dezelfde software en tools ook in het nieuwe tijdperk gaat gebruiken. Wat dat betreft zijn de eerste resultaten goed nieuws, waarbij de vraag dan nog wel is hoe de eigen motor van 2026 gaat presteren. Voor nu is de positiviteit terug bij Red Bull.

