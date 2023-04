Lars Leeftink

Vrijdag 28 april 2023 11:04

Vrijdag begint het vierde raceweekend van het seizoen, het eerste sprintraceweekend van 2023 in de Formule 1. Het is ook nog eens een aangepast sprintraceweekend, met twee kwalificaties. Op de vrijdag wordt er gekwalificeerd voor de race op zondag nadat de eerste en enige vrije training van het weekend is afgewerkt, maar in welke omstandigheden gaat dit gebeuren?

Begin deze week kondigde de FIA en de Formule 1 dat aan wat stiekem al een tijdje bekend en gelekt was: een aangepast sprintraceweekend in Azerbeidzjan. Op vrijdag krijgen we de eerste en tevens enige vrije training van het weekend, waarna er op vrijdagmiddag wordt gekwalificeerd voor de race op zondag. Op zaterdag wordt er dan vervolgens voor de sprintrace gekwalificeerd, waarna de sprintrace zelf op zaterdagmiddag wordt verreden. Zo gaat de Formule 1 van twee vrije trainingen tijdens een sprintraceweekend naar twee kwalificaties.

Weerbericht vrijdag

Op het weer zullen de coureurs op vrijdag tijdens de vrije training en kwalificatie niet al te veel hoeven letten. De verwachting is dat de zon het weerbeeld gaat domineren, met temperaturen die iets boven de twintig graden Celsius uit gaan komen. We zullen dus vooral de droge banden vrijdag in actie gaan zien en een goed beeld krijgen van de verhoudingen. Tevens gaan de teams tijdens de eerste training de tijd krijgen om hun nieuwe upgrades te testen en te perfectioneren.