Peter Windsor begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van Red Bull Racing om Max Verstappen op de zachte band aan de Grand Prix van Singapore te laten beginnen afgelopen zondag.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Singapore aan vanaf de tweede plaats, op de eerste startrij geflankeerd door pole-sitter George Russell. Wat opviel bij de start van de race was dat de Red Bull Racing-coureur de enige rijder in de kop van het veld was die op de zachte band vertrok. De mannen om hem heen stonden stuk voor stuk op de medium band. Het was een bewuste en agressieve keuze van Red Bull Racing, om Verstappen een zo goed mogelijke kans te geven een goede start te hebben en Russell aan te kunnen vallen.

Windsor begrijpt niets van beslissing Red Bull Racing

Russell kwam echter uitstekend van zijn plek en behield eenvoudig de leiding in de race, terwijl Verstappen vrij vroeg naar binnen moest voor zijn bandenwissel. Peter Windsor begrijpt niets van de beslissing van Red Bull Racing: "Ik begrijp absoluut niet waarom ze het Max daarmee zo moeilijk hebben gemaakt", klinkt het op zijn eigen YouTube-kanaal. "Als hij op de mediums was begonnen - net als George Russell - en als tweede de eerste bocht in was gegaan, had hij daarna het gevecht met George aan kunnen gaan."

Russell in een foutje dwingen

De voormalig teammanager en Formule 1-analist vervolgt: "Ik weet niet of hij hem dan zou hebben verslagen, maar hij had hem zeker kunnen uitdagen en misschien in een foutje kunnen dwingen. En als hij op die zachte band wel de leiding had gepakt, zou dat geen stand hebben gehouden. Dat is gebleken, want na ongeveer zestien ronden stortte de zachte band in. Ik begrijp het niet."

