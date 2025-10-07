close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
verstappen, thumb, social

Windsor begrijpt niets van gewaagde Red Bull-strategie voor Verstappen: "Het had geen stand gehouden"

Windsor begrijpt niets van gewaagde Red Bull-strategie voor Verstappen: "Het had geen stand gehouden"

Jan Bolscher
verstappen, thumb, social

Peter Windsor begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van Red Bull Racing om Max Verstappen op de zachte band aan de Grand Prix van Singapore te laten beginnen afgelopen zondag.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Singapore aan vanaf de tweede plaats, op de eerste startrij geflankeerd door pole-sitter George Russell. Wat opviel bij de start van de race was dat de Red Bull Racing-coureur de enige rijder in de kop van het veld was die op de zachte band vertrok. De mannen om hem heen stonden stuk voor stuk op de medium band. Het was een bewuste en agressieve keuze van Red Bull Racing, om Verstappen een zo goed mogelijke kans te geven een goede start te hebben en Russell aan te kunnen vallen.

Windsor begrijpt niets van beslissing Red Bull Racing

Russell kwam echter uitstekend van zijn plek en behield eenvoudig de leiding in de race, terwijl Verstappen vrij vroeg naar binnen moest voor zijn bandenwissel. Peter Windsor begrijpt niets van de beslissing van Red Bull Racing: "Ik begrijp absoluut niet waarom ze het Max daarmee zo moeilijk hebben gemaakt", klinkt het op zijn eigen YouTube-kanaal. "Als hij op de mediums was begonnen - net als George Russell - en als tweede de eerste bocht in was gegaan, had hij daarna het gevecht met George aan kunnen gaan."

Russell in een foutje dwingen

De voormalig teammanager en Formule 1-analist vervolgt: "Ik weet niet of hij hem dan zou hebben verslagen, maar hij had hem zeker kunnen uitdagen en misschien in een foutje kunnen dwingen. En als hij op die zachte band wel de leiding had gepakt, zou dat geen stand hebben gehouden. Dat is gebleken, want na ongeveer zestien ronden stortte de zachte band in. Ik begrijp het niet."

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Wolff kondigt live op televisie grote verrasing aan omtrent Mercedes-line up voor 2026
Mercedes

Wolff kondigt live op televisie grote verrasing aan omtrent Mercedes-line up voor 2026

  • 14 minuten geleden
Verstappen lacht om blunder met champagnefles:
Terugblik op NLS-zege

Verstappen lacht om blunder met champagnefles: "Iedereen had dat stiekem gedaan"

  • 37 minuten geleden
Ferrari-teambaas ontkent 'onveilige situatie' Hamilton in Grand Prix van Singapore
Hamilton & Ferrari

Ferrari-teambaas ontkent 'onveilige situatie' Hamilton in Grand Prix van Singapore

  • 1 uur geleden
Hamilton zet Alonso te kakken op Instagram na geschreeuw op boardradio in Singapore
Lachers op de hand

Hamilton zet Alonso te kakken op Instagram na geschreeuw op boardradio in Singapore

  • 1 uur geleden
Windsor begrijpt niets van gewaagde Red Bull-strategie voor Verstappen:
Max Verstappen

Windsor begrijpt niets van gewaagde Red Bull-strategie voor Verstappen: "Het had geen stand gehouden"

  • 1 uur geleden
Fans en Alonso hekelen regie na missen cruciale momenten Singapore
Singapore

Fans en Alonso hekelen regie na missen cruciale momenten Singapore

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'
75.000+ views

Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'

  • 17 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x