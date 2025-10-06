Verstappen loopt verder in op Piastri: de stand in het wereldkampioenschap Formule 1
Verstappen loopt verder in op Piastri: de stand in het wereldkampioenschap Formule 1
Max Verstappen heeft zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris afgelopen zondag in Singapore opnieuw verkleind. Met nog zes raceweekenden te gaan, is er nog genoeg om voor te vechten in de Formule 1.
Max Verstappen kwam afgelopen zondag in Singapore als tweede over de streep, nadat hij Lando Norris lange tijd met het mes tussen de tanden achter zich wist te houden. George Russell won de race, terwijl klassementsleider Oscar Piastri als vierde binnenkwam. Een interessante uitslag voor de strijd om het wereldkampioenschap, want de onderlinge verschillen in de top vier zijn opnieuw verder teruggebracht. Piastri is de grote verliezer van het weekend, waar met name Verstappen en Norris goede zaken hebben gedaan.
Verstappen kruipt opnieuw dichterbij
Piastri gaat met 336 punten nog altijd aan kop in het wereldkampioenschap, maar Norris heeft het verschil met zijn derde plaats terug weten te brengen naar 22 punten. Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces, is dat absoluut geen onmogelijke opgave. Verstappen bleef allebei de McLarens voor en heeft zijn achterstand op Piastri teruggebracht van 69 punten naar 63 punten. Het gat naar Norris bedraagt nog 41 punten. De viervoudig wereldkampioen heeft dus nog een lange weg te gaan.
Spannende slotfase in de top vier
Russell was zowel op zaterdag als zondag dominant en mocht zodoende 25 punten bijschrijven. Zijn totaal komt daarmee op 237. Het gat naar Verstappen is daarmee nog slechts 36 punten. Waar de Nederlander steeds vaker weer wordt genoemd als uitdager in het wereldkampioenschap, moet hij dus ook enigszins de Mercedes-coureur in de gaten houden. Met de slotfase van het Formule 1 in zicht, is de top vier nog verre van definitief in beton gegoten.
Stand wereldkampioenschap Formule 1 na de GP van Singapore
Oscar Piastri: 336 punten
Lando Norris: 314 punten
Max Verstappen: 273 punten
George Russell: 237 punten
Charles Leclerc: 173 punten
Lewis Hamilton: 125 punten
Kimi Antonelli: 88 punten
Alexander Albon: 70 punten
Isack Hadjar: 39 punten
Nico Hülkenberg: 37 punten
Fernando Alonso: 36 punten
Carlos Sainz: 32 punten
Lance Stroll: 32 punten
Liam Lawson: 30 punten
Esteban Ocon: 28 punten
Pierre Gasly: 20 punten
Yuki Tsunoda: 20 punten
Gabriel Bortoleto: 18 punten
Oliver Bearman: 18 punten
Franco Colapinto: 0 punten
Jack Doohan: 0 punten
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: Dit is de reden waarom Hamilton nog vijf seconden straf kreeg na Singapore
- 21 minuten geleden
Verstappen loopt verder in op Piastri: de stand in het wereldkampioenschap Formule 1
- 42 minuten geleden
F1‑team McLaren in de problemen na Singapore: bizarre overtreding leidt tot boetes
- 1 uur geleden
Negeerde Piastri Zak Brown na domper in Singapore? Dit is wat er echt gebeurde
- 1 uur geleden
- 3
EA Sports F1 25 (PS5): dit zijn de beste deals
- 1 uur geleden
- 2
Davidson prijst Norris voor actie op Piastri: "Gedurfd en dapper"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september