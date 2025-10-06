Verstappen loopt verder in op Piastri: de stand in het wereldkampioenschap Formule 1

Max Verstappen heeft zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris afgelopen zondag in Singapore opnieuw verkleind. Met nog zes raceweekenden te gaan, is er nog genoeg om voor te vechten in de Formule 1.

Max Verstappen kwam afgelopen zondag in Singapore als tweede over de streep, nadat hij Lando Norris lange tijd met het mes tussen de tanden achter zich wist te houden. George Russell won de race, terwijl klassementsleider Oscar Piastri als vierde binnenkwam. Een interessante uitslag voor de strijd om het wereldkampioenschap, want de onderlinge verschillen in de top vier zijn opnieuw verder teruggebracht. Piastri is de grote verliezer van het weekend, waar met name Verstappen en Norris goede zaken hebben gedaan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kruipt opnieuw dichterbij

Piastri gaat met 336 punten nog altijd aan kop in het wereldkampioenschap, maar Norris heeft het verschil met zijn derde plaats terug weten te brengen naar 22 punten. Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces, is dat absoluut geen onmogelijke opgave. Verstappen bleef allebei de McLarens voor en heeft zijn achterstand op Piastri teruggebracht van 69 punten naar 63 punten. Het gat naar Norris bedraagt nog 41 punten. De viervoudig wereldkampioen heeft dus nog een lange weg te gaan.

Spannende slotfase in de top vier

Russell was zowel op zaterdag als zondag dominant en mocht zodoende 25 punten bijschrijven. Zijn totaal komt daarmee op 237. Het gat naar Verstappen is daarmee nog slechts 36 punten. Waar de Nederlander steeds vaker weer wordt genoemd als uitdager in het wereldkampioenschap, moet hij dus ook enigszins de Mercedes-coureur in de gaten houden. Met de slotfase van het Formule 1 in zicht, is de top vier nog verre van definitief in beton gegoten.

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na de GP van Singapore

Oscar Piastri: 336 punten

Lando Norris: 314 punten

Max Verstappen: 273 punten

George Russell: 237 punten

Charles Leclerc: 173 punten

Lewis Hamilton: 125 punten

Kimi Antonelli: 88 punten

Alexander Albon: 70 punten

Isack Hadjar: 39 punten

Nico Hülkenberg: 37 punten

Fernando Alonso: 36 punten

Carlos Sainz: 32 punten

Lance Stroll: 32 punten

Liam Lawson: 30 punten

Esteban Ocon: 28 punten

Pierre Gasly: 20 punten

Yuki Tsunoda: 20 punten

Gabriel Bortoleto: 18 punten

Oliver Bearman: 18 punten

Franco Colapinto: 0 punten

Jack Doohan: 0 punten

Gerelateerd