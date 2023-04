Remy Ramjiawan

Donderdag 27 april 2023 21:16 - Laatste update: 21:39

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is kritisch op de aankondiging dat Laurent Mekies volgend jaar aan de slag gaat bij AlphaTauri. Volgens de Fransman is was het nogal een "agressieve" aanpak, aangezien Mekies nog wel even in het rood te zien is en het papierwerk nog niet rond is.

Voor Franz Tost zit het na 2023 erop bij het zusterteam van Red Bull Racing. De 67-jarige Oostenrijker loopt al een tijdje mee in de Formule 1 en gaf eerder al aan dat hij iets meer vrije tijd wenst. AlphaTauri heeft dit seizoen de plank misgeslagen qua ontwikkeling en Tost vertelde eerder dit seizoen nog dat hij zijn engineers niet helemaal kan vertrouwen, de auto presteert immers niet. Aan die periode komt dus een eind, want Mekies zal het stokje van Tost overnemen, al is het nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Vertrek nog niet geregeld

Vasseur snapt dat dit een kans voor Mekies is, die hij niet moet laten schieten. "Allereerst denk ik dat het een megakans is voor Laurent, ook gezien het feit dat ik een goede band met hem heb. En ik zal Laurent zeker niet blokkeren. Dan denk ik dat Toro Rosso [AlphaTauri], als je het over de tijdlijn hebt, waarschijnlijk een beetje agressief was in het persbericht, en we hebben een langetermijncontract met Laurent en we zullen de details moeten bespreken", zo wijst Vasseur bij Crash.net naar het papierwerk.

Overstap

Vasseur benadrukte op de donderdag voor het Grand Prix-weekend in Bakoe dat hij wel gaat handelen met het belang van Ferrari in zijn achterhoofd. "We hebben een langetermijncontract met hem en we zullen het beste voor Ferrari moeten vinden. En afhankelijk van wanneer hij naar Toro Rosso [AlphaTauri] zal verhuizen, zullen we beslissen over het einde van de samenwerking. We zullen het goed doen en de relatie is zeer positief. Ik ben er wel om de belangen van Ferrari te beschermen, en het is Ferrari eerst en het zal altijd Ferrari eerst zijn, dat betekent dat ik de voorwaarden hiervan zal moeten bespreken", aldus Vasseur.