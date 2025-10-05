Red Bull ontdekt "zeer positief" nieuws voor titelstrijd Verstappen na tweede plaats in Singapore
Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is erg onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Singapore en is positief over de stijgende lijn die de renstal ingezet lijkt te hebben.
Max Verstappen ving de Grand Prix van Singapore aan vanaf de tweede plaats. De race op Marina Bay vormde een belangrijke krachtmeting, omdat het tot voor kort onduidelijk was of Red Bull Racing daadwerkelijk meer performance uit de RB21 weet te halen, of dat de zeges van de Nederlander in Monza en Azerbeidzjan vooral incidenten waren. Alhoewel George Russell in de Mercedes een maatje te groot was, wist Verstappen Lando Norris en Oscar Piastri in die volgorde achter zich te houden en zo opnieuw in te lopen in het wereldkampioenschap.
Positief nieuws Red Bull Racing
"Het was echt een hele sterke performance van Max", vertelt Laurent Mekies na afloop van de race in Singapore. "Het was ontzettend lastig vandaag. Hij was in staat om bij George Russell in de buurt te blijven en te verdedigen ten opzichte van McLaren. En dat is het meest positieve nieuws voor ons vandaag, want we wisten dat dit niet ons beste circuit zou zijn. Het is een goede indicatie van de progressie die iedereen in Milton Keynes heeft geboekt."
Agressieve strategie Red Bull Racing
De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "We waren best agressief met de strategie. We begonnen op de zachte band en stapten vroeg over naar de harde band. We hadden het idee dat het onze enige kans was om het George een beetje moeilijk te maken. Dat konden we uiteindelijk niet, en Max verdedigde vervolgens fantastisch ten opzichte van de McLarens."
