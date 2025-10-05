close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, generic, Singapore GP, 2025

LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?

LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?

Remy Ramjiawan
Max Verstappen, generic, Singapore GP, 2025

Ronde achttien van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur. George Russell was zaterdag de snelste tijdens de kwalificatie, maar weet hij de race op zondag ook te winnen? Max Verstappen vertrekt namelijk vanaf P2 en zal ook een gooi naar de zege doen, terwijl klassementsleider Oscar Piastri het duo vanaf P3 nauwlettend in de gaten houdt. Via ons liveblog hoef je niets te missen van de actie op het Marina Bay Street Circuit!

LIVE | Grand Prix van Singapore

Sorteer op:

8m geleden

15:44

Singapore

Die aanval van Norris komt er niet en Verstappen is veilig voor P2. George Russell wint in Singapore en wordt als eerste afgevlagd! Dank je wel voor het volgen van dit liveblog! Over twee weken zijn we terug, maar dan met de Grand Prix van de Verenigde Staten!

10m geleden

15:43

Singapore

Piastri begint zich nu aan te dienen bij Norris, maar met nog één ronde te gaan lijkt dat geen bedreiging te gaan worden. Norris ligt nog zeven tienden achter Verstappen, maar die lijkt ook veilig te zitten.

12m geleden

15:40

Singapore GP

In het gevecht om P2 leidt Verstappen nog altijd, Norris zit er zes tienden achter, maar om een stap te zetten in het klassement heeft de Engelsman die tweede plek nodig. Verstappen is echter geen gemakkelijke om voorbij te gaan. Nog twee ronden te gaan!

13m geleden

15:39

Singapore GP

Oscar Piastri verliest, als hij als vierde over de streep komt, 'slechts' drie punten verloren op Norris en geeft zes punten toe op Verstappen.

14m geleden

15:38

Singapore GP

Nog vier raceronden voor Russell die 6,2 seconden op Verstappen heeft. Norris kijkt tegen de achterkant van de RB21 aan en zit er negen tienden achter, maar kan er voorlopig nog niet voorbij.

17m geleden

15:35

Singapore GP

Norris zit er weer vijf tienden achter. De afgelopen ronden heeft de McLaren-coureur even gespaard, maar Norris zit op het randje van een straf voor de track limits. Hij kan zich er geen permitteren meer.

22m geleden

15:30

Singapore GP

Norris en Verstappen in beeld.

23m geleden

15:29

Singapore GP

Verstappen rijdt al verdedigende lijnen! Nog tien ronden te gaan, kan Verstappen Norris van zich afhouden?

25m geleden

15:27

Singapore GP

Norris kan Verstappen volgen, maar er voorbijkomen blijkt toch wel lastig te zijn. De McLaren lijkt echt een klap sneller, maar op het krappe circuit in Singapore kun je de wagen er bijna niet naast zetten.

27m geleden

15:26

Singapore GP

Het gat tussen Verstappen en Norris lijkt zich nu te stabiliseren op ongeveer zes tienden.

29m geleden

15:23

Singapore GP

Lewis Hamilton rijdt zojuist de snelste raceronde met een 1:33.808!

30m geleden

15:22

Singapore GP

Omdat Verstappen vooral naar achteren moet kijken, waar Norris aandringt, loopt Russell aan kop rustig weg. 

32m geleden

15:20

Singapore GP

Het momentje van The Hulk in beeld. Verstappen ligt nu maar vijf tienden voor Norris en heeft last van het verkeer voor zich.

34m geleden

15:19

Singapore GP

Norris zit nu bijna in de versnellingsbak van de RB21 van Verstappen, maar waar zet de Engelsman zijn MCL39 ernaast?

35m geleden

15:18

Singapore GP

Russell staat onder druk, hoewel Verstappen 3,5 seconden goed moet maken. De Mercedes-coureur komt namelijk achterblijvers tegen en roept om de blauwe vlaggen. Verstappen komt die achterblijvers straks ook tegen. Norris ligt inmiddels 0,8 seconde achter Verstappen!

Gerelateerd

Singapore Grand Prix van Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
F1 Grand Prix Singapore

McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in

  • 8 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
Max Verstappen

Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore

  • 39 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
McLaren

McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio

  • 1 uur geleden
  • 2
 Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
Max Verstappen

Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield

  • 1 uur geleden
  • 1
 Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
Koelvest Keuzes

Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA

  • 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
GP van Singapore

LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x