Ronde achttien van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur. George Russell was zaterdag de snelste tijdens de kwalificatie, maar weet hij de race op zondag ook te winnen? Max Verstappen vertrekt namelijk vanaf P2 en zal ook een gooi naar de zege doen, terwijl klassementsleider Oscar Piastri het duo vanaf P3 nauwlettend in de gaten houdt. Via ons liveblog hoef je niets te missen van de actie op het Marina Bay Street Circuit!

LIVE | Grand Prix van Singapore Sorteer op: Laatste Oudste Singapore Die aanval van Norris komt er niet en Verstappen is veilig voor P2. George Russell wint in Singapore en wordt als eerste afgevlagd! Dank je wel voor het volgen van dit liveblog! Over twee weken zijn we terug, maar dan met de Grand Prix van de Verenigde Staten! Singapore Piastri begint zich nu aan te dienen bij Norris, maar met nog één ronde te gaan lijkt dat geen bedreiging te gaan worden. Norris ligt nog zeven tienden achter Verstappen, maar die lijkt ook veilig te zitten. Singapore GP In het gevecht om P2 leidt Verstappen nog altijd, Norris zit er zes tienden achter, maar om een stap te zetten in het klassement heeft de Engelsman die tweede plek nodig. Verstappen is echter geen gemakkelijke om voorbij te gaan. Nog twee ronden te gaan! Singapore GP Oscar Piastri verliest, als hij als vierde over de streep komt, 'slechts' drie punten verloren op Norris en geeft zes punten toe op Verstappen. Singapore GP Nog vier raceronden voor Russell die 6,2 seconden op Verstappen heeft. Norris kijkt tegen de achterkant van de RB21 aan en zit er negen tienden achter, maar kan er voorlopig nog niet voorbij. Singapore GP Norris zit er weer vijf tienden achter. De afgelopen ronden heeft de McLaren-coureur even gespaard, maar Norris zit op het randje van een straf voor de track limits. Hij kan zich er geen permitteren meer. Singapore GP Norris en Verstappen in beeld. Singapore GP Verstappen rijdt al verdedigende lijnen! Nog tien ronden te gaan, kan Verstappen Norris van zich afhouden? Singapore GP Norris kan Verstappen volgen, maar er voorbijkomen blijkt toch wel lastig te zijn. De McLaren lijkt echt een klap sneller, maar op het krappe circuit in Singapore kun je de wagen er bijna niet naast zetten. Singapore GP Het gat tussen Verstappen en Norris lijkt zich nu te stabiliseren op ongeveer zes tienden. Singapore GP Lewis Hamilton rijdt zojuist de snelste raceronde met een 1:33.808! Singapore GP Omdat Verstappen vooral naar achteren moet kijken, waar Norris aandringt, loopt Russell aan kop rustig weg. Singapore GP Het momentje van The Hulk in beeld. Verstappen ligt nu maar vijf tienden voor Norris en heeft last van het verkeer voor zich. Singapore GP Norris zit nu bijna in de versnellingsbak van de RB21 van Verstappen, maar waar zet de Engelsman zijn MCL39 ernaast? Singapore GP Russell staat onder druk, hoewel Verstappen 3,5 seconden goed moet maken. De Mercedes-coureur komt namelijk achterblijvers tegen en roept om de blauwe vlaggen. Verstappen komt die achterblijvers straks ook tegen. Norris ligt inmiddels 0,8 seconde achter Verstappen! Laad meer

Gerelateerd