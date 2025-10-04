Max Verstappen heeft weinig op met het idee van de FIA om een koelvest verplicht te stellen in de Formule 1. Verstappen noemt het idee "belachelijk" en benadrukt dat het dragen van zo'n vest een persoonlijke keuze moet blijven. De Nederlander maakt duidelijk dat hij het vest niet zal dragen, omdat hij geen last heeft van de hitte en het vest na verloop van tijd juist warm wordt, waardoor het geen voordeel biedt.

De FIA heeft voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor de Grand Prix van Singapore, wat betekent dat bij een voorspelling van 31 graden Celsius of hoger alle teams het koelsysteem moeten installeren. Dit idee kwam voort uit de Grand Prix van Qatar in 2023, waar de extreme hitte verschillende coureurs parten speelde. Het gebruik van het koelvest is nog niet verplicht, al moeten coureurs die het niet dragen wel een extra 500 gram ballast in hun auto meenemen om een gelijk speelveld te garanderen.

Russell en Verstappen

Hoewel sommige coureurs, neem bijvoorbeeld George Russell, positieve ervaringen hebben met het vest, zijn niet alle rijders even enthousiast over het comfort ervan. De Mercedes-coureur gebruikte het vest in Bahrein en merkte op dat het hem hielp om de tweede plaats te behalen. Verstappen hanteert echter een heel ander standpunt: "Nee, ik ga het niet dragen. Ik heb niet zoveel last van de hitte, en het wordt sowieso warm. Een beetje zweten vind ik prima, en na 15 tot 20 minuten wordt het vest ook echt warm. Dus het helpt helemaal niet. Ik denk gewoon dat het een optie moet zijn – dat je zelf kunt kiezen of je het wilt dragen of niet", zo zegt hij tegenover Viaplay.

FIA reageert

Verstappen vervolgt: "Ik ben het er absoluut niet mee eens. Het is eerlijk gezegd een beetje belachelijk. Uiteindelijk gaat het om je eigen veiligheid en hoe je je daarbij voelt. Ik vind dat ze dat helemaal niet verplicht moeten stellen." Ook de FIA reageert op het veelbesproken onderwerp en het motorsportorgaan geeft aan dat de verplichting voor 2026 nog niet definitief is en dat er nog gesprekken met de coureurs zullen plaatsvinden. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat het dragen van het vest een vrije keuze blijft in de toekomst. Voor dit weekend blijft de keuze - zoals gezegd - bij de rijders zelf, met de kanttekening van het meenemen van extra ballast wanneer je het koelvest links laat liggen.