verstappen, red bull, singapore

VIDEO | Drie crashes in Singapore, Red Bull F1 praat met voormalig McLaren-coureur | GPFans News

VIDEO | Drie crashes in Singapore, Red Bull F1 praat met voormalig McLaren-coureur | GPFans News

Sebastiaan Kissing

Oscar Piastri heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore afgesloten met de snelste tijd. Hij ging het Marina Bay-stratencircuit rond in een 1:30.714. De McLaren-coureur versloeg Isack Hadjar op slechts 0.132 seconden. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats, maar de Nederlander zit dicht in de buurt van de kamipoenschapsleider.

