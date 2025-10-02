Eerder deze week brak er verwarring los over de route van Max Verstappen van Nice richting Singapore, waarbij zijn privéjet op verschillende verwarrende plekken aan de grond werd gezet volgens de welbekende tracker van het vliegtuig op X. Inmiddels heeft het account zelf duidelijkheid verschaft over wat er aan de hand is geweest.

In 2020 kocht Verstappen de Falcon 900EX van miljardair Richard Branson, maar deze werd na vijf jaar dienst vervangen door een nieuwere versie, de Falcon 8X. De 8X, een model uit 2022, heeft een bereik van 12.000 kilometer, aanzienlijk hoger dan de 7.800 kilometer die de 900EX kon afleggen voor er moest worden gestopt voor kerosine. Dat betekent dus dat hij langere ritten kan afleggen en meestal niet hoeft te tanken onderweg naar Formule 1-races. De verwarring op X was dan ook groot toen Verstappen ogenschijnlijk op de meest onlogische plekken landde deze week onderweg naar Singapore, zoals GPFans gisteren ook wist te melden.

Verbaasde reacties

Binnen een tijdsbestek van een paar uur, zou Verstappen geland en opgestegen zijn vanaf de meest vreemde locaties. Hij zou in Gazza in Tadzjikistan zijn geweest, maar ook in Turkmenistan, India, Pakistan - en zelfs Myanmar. De meldingen uit zijn tracker zeiden dat zijn privéjet op al deze locaties voet aan de grond heeft gezet. Vervolgens ontstond er op X de nodige verwarring: "Is zijn jet gekaapt ofzo? Wtf!", klonk het onder meer. Onderaan het bericht dat hij in Jharkhand, India zou zijn geland, schreef iemand: "Wtf doet hij daar?!!!" Terwijl een ander schreef: "Bro heeft een ontmoeting met Dhoni [een beroemde Indiaase cricketspeler, red.]." Kortom: de verwarring was groot.

Tekst en uitleg

Inmiddels is Verstappen natuurlijk gewoon in Singapore voor de gebruikelijke mediadag én weten we ook wat er precies aan de hand is geweest met alle vreemde escapades die we zagen gebeuren met zijn privéjet. Het account van de tracker geeft tekst en uitleg na een vraag of het vliegtuig gekaapt was: "Nee, onze bot is niet heel slim. Als het signaal weg is ziet hij een landing. Als het signaal terug is, ziet hij het als opstijgen. In de meeste westerse landen werkt dit prima, maar in Pakistan of India zorgt het voor problemen", zo wordt de verwarring uit de wereld geholpen.

