De Formule 1 heeft voor de aanstaande Grand Prix van Singapore voor het eerst in de geschiedenis van de sport het zogeheten heat hazardprotocol in werking gesteld. Wat houdt dit in en waarom stelt het de coureurs voor een lastige keuze?

De Formule 1 is een bijzonder intensieve sport. Mentaal moeten de coureurs van start tot finish maximaal geconcentreerd blijven, maar ook fysiek is rijden in de koningsklasse van de autosport een grote uitdaging. De rijders krijgen niet alleen te maken met G-krachten, maar raken ook behoorlijk uitgeput tijdens een race. Met name onder hoge temperaturen wordt er veel vocht verloren. Dit leidde er na afloop van de Grand Prix van Qatar in 2023 toe dat meerdere coureurs naar het medical centre moesten om onderzocht te worden.

Artikel gaat verder onder video

Heat hazard

Om de coureurs hier in de toekomst tegen te beschermen, heeft de FIA niet lang hierna het zogeheten heat hazardprotocol toegevoegd aan de reglementen. In het kort stond hierin beschreven dat als de temperaturen boven de 31 graden Celsius liggen tijdens een raceweekend, het verplicht is om een koelvest te dragen dat samenwerkt met een koelsysteem in de auto. Dit vest pompt via verschillende tubes gekoelde vloeistof rond en beschermt de coureurs zo tegen oververhitting. Verschillende coureurs klaagden vervolgens echter dat het vest met de tubes niet in de cockpit past, waarna de regels werden herschreven.

Koelvest is vrijwillig

De FIA stemde ermee in dat alleen voor het seizoen van 2025 het dragen van het koelvest vrijwillig is, maar dat coureurs die ervoor kiezen om het vest wél te dragen, niet benadeeld zullen worden door het extra gewicht. Dus zodra er een hitteplan in werking wordt gesteld, moeten alle twintig auto's de benodigde onderdelen voor het koelsysteem werkend op de auto hebben zitten. Het is vervolgens aan de coureurs zelf of ze het bijbehorende vest willen dragen, of dit door de tubes te oncomfortabel vinden achter het stuur.

Extra ballast

Maar het vest zelf dan? Dat weegt toch ook wat. Inderdaad, en omdat in de Formule 1 letterlijk iedere gram telt, heeft de FIA hier ook een nieuwe regel voor in het leven geroepen: “Bovendien moet het verschil in massa tussen de persoonlijke uitrusting van de bestuurder die normaal gesproken wordt gebruikt en eventuele onderdelen van de persoonlijke uitrusting van een bestuurder die deel uitmaken van het koelsysteem, worden gecompenseerd door het aanbrengen van 0,5 kg ballast in de cockpit.” Kort gezegd: coureurs die ervoor kiezen het vest niet te dragen, moeten een halve kilo ballast aan de cockpit van de auto toevoegen. Daarnaast gaat het minimumgewicht van de auto en de coureur samen met twee kilo omhoog voor de vrije trainingen en de kwalificatie, en met vijf kilo voor de race.

Minimumgewicht omhoog

Nu voor het aanstaande raceweekend in Singapore het hitteplan in werking is gesteld, staan de coureurs dus voor een keuze: kiezen ze voor het vest, of een halve kilo extra gewicht. Dat laatste is nadelig, omdat het in de cockpit geplaatst moet worden en dus niet evenredig over de auto mag worden verdeeld.

Niet alle coureurs zijn trouwens tegen het koelvest. Zo droeg George Russell het tijdens de Grand Prix van Bahrein dit jaar, waarna hij na afloop liet optekenen erg enthousiast te zijn: "Toen ik het koude water aanzette, werd het op 16 graden Celsius langs mijn lichaam gepompt. Dat voelt best prettig, als je in een cockpit zit waar het meer dan vijftig graden Celsius is."

