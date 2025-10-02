Enkele jaren geleden was de Formule 1 kortstondig in de ban van de boycot van Red Bull Racing ten opzichte van Sky Sports. Tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2022 weigerde het team na opmerkingen van Ted Kravitz om met het medium te praten. De journalist in kwestie doet nu zijn verhaal.

Aanleiding van de hele boycot destijds waren uitspraken die Sky Sports' pitreporter Kravitz in Austin gedaan had tijdens zijn gebruikelijke rubriek Ted's Notebook. Tijdens het programma, waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Max Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich toen al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem werden gemaakt.

Kampioenschap gestolen

Het ging over de beruchte Abu Dhabi 2021-race: "Wat een script zou dit zijn geweest. Hamilton gaat de laatste race in om de beste aller tijden te worden. Hij wordt beroofd, komt terug en de auto van dit jaar is waardeloos en hij wint het hele jaar geen race. Hij vecht met dezelfde man die hem vorig jaar van de titel beroofde en slaagt erin om voor hem te eindigen", zo klonk het onder meer. Kravitz blikt nu bij The Telegraph terug: "Ik denk dat ik een veelgehoorde mening in de Formule 1 had verwoord: Lewis Hamilton werd in Abu Dhabi van een achtste wereldkampioenschap beroofd. Dat was destijds geen loze mening. Het onbegrip zat hem in dat men dacht dat ik zei dat zij iets verkeerd hadden gedaan bij Red Bull. Natuurlijk deden zij niks verkeerd. Ik snapte niet echt waar het vandaan kwam, want ik had nergens gezegd dat Red Bull iets verkeerd had gedaan."

Meeting met kamp Verstappen

Kravitz vervolgt: "Het werd uit de context gehaald op social media en dat hadden zij gezien. Zij dachten dat ik zei dat Max hem had bestolen van het wereldkampioenschap, wat natuurlijk totaal niet het geval was. Er werd maar een kort stukje uit gehaald en ze hadden niet het hele Notebook gezien, waardoor het niet in de juiste context gezien werd." Later volgde er een meeting tussen Kravitz, Sky Sports en kamp Verstappen: "Max refereerde naar de dingen op social media en zei: 'Ik geef er niks om. Mensen zeggen continue verschrikkelijke dingen over mij. Ik doe mijn werk en jij doet jouw werk. Ons maakt het niks uit, maar de mensen om mij heen wel. Als mensen dan verkeerd interpreteren dat jij denkt dat ik een kampioenschap van Lewis gestolen heb - ook al zei je dat niet - dan denken mensen dat toch. Jij bent een stem in de Formule 1. Vervolgens worden mijn moeder, zusje en Kelly belaagd op social media. Ik probeer hen alleen te beschermen.' Ik zei vervolgens dat het verschrikkelijk is om dit soort dingen te horen, maar dat alles uit proportie werd opgeblazen. Vervolgens begrepen we elkaar volledig."

