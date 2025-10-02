Overwinning Verstappen op "gevaarlijke" Nürburgring maakt indruk: "Dat heeft hij nu bewezen"

Riccardo Patrese is onder de indruk van de overwinning van Max Verstappen op de Nürburgring en is van mening dat de viervoudig wereldkampioen heeft laten zien op allerlei vlakken een winnaar te zijn.

Max Verstappen debuteerde afgelopen weekend in de GT3-racerij met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. De Formule 1-coureur deed eerder al met aan een race op de Nürburgring-Nordschleife met een begrensde GT4, om de juiste papieren te behalen. Met de vereiste permit A op zak nam Verstappen vervolgens deel aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). En met succes: na ruim vier uur gingen hij en teammaat Chris Lulham er met de eerste prijs vandoor.

Een bewezen winnaar

Het optreden van Verstappen heeft grote indruk gemaakt, zo ook bij Riccardo Patrese: "Het enduranceracen helpt Verstappen scherp te blijven", klinkt het bij Escapist Magazine. "Hij heeft een beetje afleiding en hij heeft bewezen dat hij alles kan. Hij kan winnen achter simulatoren, hij kan winnen op de Nürburgring. Hij is een winnaar. Als hij tennis speelt, wil hij ook winnen. We weten allemaal dat hij heel goed is."

Voldoening uit andere dingen

De zesvoudig racewinnaar in de Formule 1 vervolgt: "Ik ken de Nürburgring goed. Mijn carrière kwam op gang, omdat ik destijds erg goed was op de Nürburgring. We wisten dat het heel gevaarlijk was, met name in de auto's waar wij destijds mee reden. Het was een grote uitdaging. Maar als je die uitdaging haalt, voelt dat erg goed. Ik denk dat Verstappen op zoek is naar andere dingen om een voldaan gevoel uit te halen."

