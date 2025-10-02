Max Verstappen lijkt na zijn twee overwinningen de afgelopen twee races weer gedeeltelijk terug te zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. Riccardo Patrese denkt dat de viervoudig wereldkampioen inderdaad weer kansen heeft om zijn vijfde titel op een rij te pakken en legt uit waarom.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name het laatste raceweekend een potje van maakten. Oscar Piastri, leider in het wereldkampioenschap, beleefde een waar horrorweekend in de straten van Bakoe. Nadat hij in de kwalificatie zijn wagen al in de muur hing, deed hij dat in de eerste ronde van de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Resultaat: nul punten.

Verstappen nog niet dood

Door de resultaten in Bakoe, is de hoop op tóch nog een vijfde wereldtitel voor Verstappen dit jaar ineens weer levend geworden. Ook Patrese wil hier wel in meegaan: "Wat we de laatste twee races hebben ontdekt, is dat Max Verstappen nog altijd niet dood is. Hij heeft McLaren met Piastri en Norris een hoop gegeven om over na te denken. Ik heb zelden een race gezien met zoveel fouten als in Bakoe. De volgende race mag dat niet meer gebeuren. Na Piastri's fouten had ik het idee dat Norris wel wat op kon schuiven. Misschien niet tot een raceoverwinning, maar wel tot het podium. Om één of andere reden lukte het hem gewoon niet om te presteren", zo stelt de zesvoudig Grand Prix-winnaar tegenover CoinPoker.

De druk opvoeren

Norris lukte het dus niet om dichterbij aan Piastri te komen, terwijl Verstappen genadeloos wist toe te slaan. Door de twee zeges op een rij heeft Patrese het idee dat er ook wat in het hoofd van de Nederlander veranderd: "Ja, de manier waarop Verstappen praat, laat zien dat hij weet dat de auto is verbeterd en er misschien zelfs nog een aantal kleine verbeteringen aan zitten te komen. Er is een kans om écht de druk op te voeren en misschien zelfs het kampioenschap te winnen. De afgelopen twee races verdween hij aan de horizon. Je zag hem niet eens op televisie, zo ver lag hij voor. Hij heeft iedereen dertig seconden achter zich gelaten. Hij zag er erg sterk uit. Ik ben heel benieuwd om te zien wat er gaat gebeuren."

