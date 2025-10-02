Verstappen heeft hoge verwachtingen van Mercedes-motor in 2026: "Zij zullen voorop lopen"
Max Verstappen verwacht dat het team van Mercedes in 2026 het sterkst uit de startblokken zal komen, als nieuwe motorische reglementen hun intrede maken in de Formule 1. De Duitse grootmacht is immers een topbedrijf, aldus de viervoudig wereldkampioen.
Het seizoen van 2026 wordt een interessant jaar in de koningsklasse van de autosport. Volgend jaar worden er nieuwe motorische reglementen in de sport geïntroduceerd, waarmee er voor het eerst sinds 2022 een nieuw tijdperk aanbreekt in de Formule 1. Alle ogen zijn daarom gericht op de onderlinge verhoudingen tussen de tien teams. Gaat de pikorde enorm op de schop, of blijven Mercedes, McLaren, Red Bull Racing en Ferrari de dienst uitmaken? En hoe groot zullen dan de verschillen tussen die vier topteams zijn?
Hoge verwachtingen van Mercedes
Het overgrote deel van de analisten en experts zet hun geld op Mercedes als kartrekker. De Duitse grootmacht heeft al jaren de beste motor en domineerde tussen 2014 en 2021 in de sport, nadat er destijds ook nieuwe motorische reglementen werden geïntroduceerd. Bij Red Bull Racing staan vraagtekens. Na dit jaar stopt de samenwerking met Honda en in 2026 wordt er voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij gereden. Volgens de geruchten loopt het Red Bull-torretje echter nog niet zoals gehoopt.
Ook Verstappen verwacht veel van Duitse grootmacht
Door Sky DE gevraagd naar de hoge verwachtingen rondom Mercedes, zegt Max Verstappen: "Dat Mercedes voorop zal lopen, geloof ik ook. Ze staan er altijd en zijn altijd sterk. Het is een topbedrijf. Dus dat ze voorop zullen lopen wat betreft de motor, geloof ik ook. Wat ons betreft: we zijn ermee bezig. We proberen uiteraard direct vanaf het begin alles te geven. Ik hoop dat we wat dichterbij kunnen komen, maar ik heb geen idee", aldus de Red Bull Racing-coureur.
