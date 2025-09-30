close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen at Monza

VIDEO | Red Bull past werkwijze aan: Verstappen weer in titelrace?

VIDEO | Red Bull past werkwijze aan: Verstappen weer in titelrace?

Vincent Bruins

Het raceweekend in Singapore staat op het programma en voor Red Bull Racing wordt het een cruciaal weekend. Max Verstappen heeft de afgelopen twee races gedomineerd, maar kan de viervoudig kampioen die lijn doortrekken in de straten van Singapore?

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Singapore Marina Bay-stratencircuit
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Nordschleife-expert ziet stigma verdwijnen dankzij Verstappen:
Misha Charoudin

Nordschleife-expert ziet stigma verdwijnen dankzij Verstappen: "Dit is de realiteit"

  • 33 minuten geleden
  • 2
 VIDEO | Red Bull past werkwijze aan: Verstappen weer in titelrace?
Max in Singapore

VIDEO | Red Bull past werkwijze aan: Verstappen weer in titelrace?

  • 1 uur geleden
Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Marko keek met verbazing naar Verstappen in GT3: 'Dat kan alleen Max'
Marko over Verstappen

Marko keek met verbazing naar Verstappen in GT3: 'Dat kan alleen Max'

  • 1 uur geleden
Red Bull Racing blijft doorontwikkelen voor vijfde titel Verstappen:
Red Bull Racing

Red Bull Racing blijft doorontwikkelen voor vijfde titel Verstappen: "We geven niets weg"

  • 2 uur geleden
Waarom de Grand Prix van Singapore doorslaggevend is voor de titelkansen van Verstappen
Max Verstappen

Waarom de Grand Prix van Singapore doorslaggevend is voor de titelkansen van Verstappen

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x