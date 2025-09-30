Max Verstappen heeft met zijn overwinningen in Monza en Azerbeidzjan zijn achterstand in het wereldkampioenschap op Oscar Piastri en Lando Norris aanzienlijk verkleind. Maar of de Red Bull Racing-coureur écht nog kans maakt op de titel, zal dit weekend in Singapore moeten blijken.

Max Verstappen heeft een indrukwekkende ommekeer gemaakt wat betreft zijn kansen voor een vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. De Red Bull Racing-coureur won de afgelopen twee races in Monza en Azerbeidzjan, en bracht zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri daarmee terug van 104 naar 69 punten. Het gat naar nummer twee Lando Norris bedraagt 44 punten. Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces te gaan is de achterstand groot, maar onder Formule 1-prominenten wordt Verstappen steeds vaker genoemd als echte kanshebber voor het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Maakt Verstappen nog kans op het wereldkampioenschap Formule 1?

De 28-jarige Limburger zelf houdt een behoorlijke slag onder de arm. Na zijn overwinning in de straten van Bakoe vertelde de Limburger dat om nog kans te maken, hij de rest van het seizoen alles perfect zal moeten doen en daarnaast een flinke dosis geluk nodig heeft. En daar slaat hij de spijker op zijn kop. In eigen hand heeft hij het immers niet. Zelfs als Verstappen de resterende zeven races en drie sprintraces zou winnen, zou Piastri wereldkampioen worden als hij constant twee wordt. Verstappen heeft dus mindere resultaten van de Australiër nodig, en wellicht wat hulp van coureurs zoals George Russell en Charles Leclerc in de strijd om de podiumplaatsen. En dan is er natuurlijk nog Norris, die ook een riante voorsprong op Verstappen heeft.

Grand Prix van Singapore doorslaggevend

Hoe dan ook, de eerste grote horde die Verstappen moet nemen, is de Grand Prix van Singapore van aanstaande zondag. Hier zal blijken of de Red Bull Racing de RB21 écht heeft weten om te draaien naar een auto die op alle circuits races kan winnen, óf dat de zeges van Verstappen in Monza en Azerbeidzjan vooral te wijten waren aan het feit dat daar met weinig downforce gereden werd. En waarom Singapore de ultieme test is? Omdat niet één van de 67 Formule 1-overwinningen van Verstappen hier behaald werd.

Het Marina Bay Circuit is namelijk al jaren een circuit dat niet goed bij de Red Bull past. Het hobbelige asfalt en het bochtige karakter van de baan - wat dus veel downforce vergt - is al jaren een pijnpunt voor de Oostenrijkse grootmacht. In 2023 was de Grand Prix van Singapore de énige race van het seizoen die niet door Red Bull Racing gewonnen werd en de énige race van het seizoen waar Verstappen niet op het podium stond.

Een serieuze dreiging voor McLaren

Als Verstappen in Singapore het gevecht met Piastri en Norris aan kan gaan, puur op performance van de auto, is de kans groot dat de viervoudig wereldkampioen op de overige circuits ook een competitieve auto heeft. Ook dan zal hij nog altijd afhankelijk blijven van een paar matige races voor Piastri en ook Norris, maar we weten allemaal waartoe Verstappen in staat is als hij een competitieve auto van zijn team krijgt.

Het is immers niet voor niets dat McLaren-teambaas Andrea Stella na de Grand Prix van Azerbeidzjan liet optekenen dat Verstappen een serieuze bedreiging vormt voor het wereldkampioenschap. En dat is sowieso de algemene consensus onder analisten en experts: als er ooit iemand heeft bestaan die deze stunt voor elkaar kan krijgen, is het de Red Bull Racing-coureur.

Gerelateerd