Max Verstappen ontvangt van over de hele wereld felicitaties voor 28ste verjaardag

Jan Bolscher
Max Verstappen blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Op social media wordt de viervoudig wereldkampioen dan ook van over de hele wereld van harte gefeliciteerd.

Een feestvolle dag in huize Verstappen: Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De Nederlander is nog altijd relatief jong, maar inmiddels een ware veteraan in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft vier wereldkampioenschappen en 67 overwinningen achter zijn naam staan. Verstappen heeft met zijn prestaties grote naamsbekendheid verworven en wordt van over de hele wereld gefeliciteerd. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.

Max Verstappen
Windsor:
Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"

  • 12 minuten geleden
Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'
Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'

  • 23 minuten geleden
Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing
Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing

  • 52 minuten geleden
Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'
Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'

  • 1 uur geleden
  • 1
 'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'
'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'

  • 1 uur geleden
Lulham ziet status bij FIA van zilver naar goud gaan, ook status Hartog krijgt upgrade
Lulham ziet status bij FIA van zilver naar goud gaan, ook status Hartog krijgt upgrade

  • 2 uur geleden
