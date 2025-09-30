Max Verstappen ontvangt van over de hele wereld felicitaties voor 28ste verjaardag
Max Verstappen blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Op social media wordt de viervoudig wereldkampioen dan ook van over de hele wereld van harte gefeliciteerd.
Een feestvolle dag in huize Verstappen: Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De Nederlander is nog altijd relatief jong, maar inmiddels een ware veteraan in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft vier wereldkampioenschappen en 67 overwinningen achter zijn naam staan. Verstappen heeft met zijn prestaties grote naamsbekendheid verworven en wordt van over de hele wereld gefeliciteerd. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.
