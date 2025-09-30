Max Verstappen ontvangt van over de hele wereld felicitaties voor 28ste verjaardag

Max Verstappen blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Op social media wordt de viervoudig wereldkampioen dan ook van over de hele wereld van harte gefeliciteerd.

Een feestvolle dag in huize Verstappen: Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De Nederlander is nog altijd relatief jong, maar inmiddels een ware veteraan in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft vier wereldkampioenschappen en 67 overwinningen achter zijn naam staan. Verstappen heeft met zijn prestaties grote naamsbekendheid verworven en wordt van over de hele wereld gefeliciteerd. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.

#MAXVERSTAPPEN: from the wonderboy, to a living legend.

28 years of the greatest to ever do it. pic.twitter.com/I4H1H5gNnW — mads ★★★★ max day! (@carthirtythree) September 29, 2025

Wishing you a very happy birthday Max. May you deliver spiciness to the ongoing WDC. And may God bless you ❤️❤️. #MaxVerstappen #MV1 #MV33 pic.twitter.com/nGqktFCmuh — Gowtham³³ (@GowthamreddyC) September 29, 2025

- 67 Wins

- 46 Pole Positions

- 120 Podiums

- 14 Hat Tricks

- 6 Grand Slams



Happy 28th birthday to the 4x World Champion, Max Verstappen! 🦁#F1 #MaxVerstappen pic.twitter.com/qc9frGaOKu — Grant Rivers (@GrantSRivers) September 30, 2025

ITSSS OFFICIAL MAXIE BIRTHDAY

HAPPPPYYYY BIRTHDAY TO THIS GOAT, SUNSHINE,PERFECTION 🦁🧡🥹💝#maxverstappen pic.twitter.com/yyxazNmDD8 — Natalcia ³³ (@Natalciiia33) September 30, 2025

Happy bday to the person that made a whole generation fall in love with the sport again… you remind me that I’m getting older too 😩 #maxverstappen pic.twitter.com/bhg7oZpn2P — Christie¹ (@christieef1) September 30, 2025

