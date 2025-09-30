Jolyon Palmer is van mening dat Max Verstappen "een ramp" bij McLaren nodig heeft om nog mee te kunnen doen om het wereldkampioenschap, ondanks dat je bij de Nederlander nooit "nooit" moet zeggen.

Met nog zeven raceweekenden te gaan lijkt de strijd om het wereldkampioenschap vooral te gaan tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Het verschil tussen de twee is 25 punten in het voordeel van eerstgenoemde, maar op de achtergrond aast Max Verstappen vanuit de schaduw op kansen. De Nederlander heeft in de afgelopen twee races zijn achterstand op Piastri van 104 punten teruggebracht naar 69 punten. En alhoewel de achterstand nog steeds groot is, wordt de Red Bull Racing-coureur steeds vaker weer genoemd als deelnemer in de titelstrijd.

Zeg nooit nooit

Jolyon Palmer gelooft er echter niet zo in: "Na de race in Monza was ik vrij duidelijk: het gaat niet gebeuren", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Maar nu heeft hij in één weekend 25 punten goedgemaakt. Dan komt het gesprek weer op gang. Ik geloof nog steeds niet dat Verstappen dat gat van 69 punten op Piastri goed kan maken. En Lando speelt ook nog mee. Maar het is Max. Dus ik denk dat je nooit 'nooit' moet zeggen."

Een ramp bij McLaren

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Ik geloof er niet echt in dat Verstappen in Singapore ook pole position zal pakken. Als dat wel lukt, doet hij misschien nog mee om de titel. Maar hij zal een ramp bij McLaren nodig hebben, en dat zie ik gewoon niet gebeuren. Max zal gewoon voluit gaan en nog wat overwinningen pakken. Maar je weet het nooit."

