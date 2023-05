Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 14:54

Jack Aitken heeft enorm genoten van zijn vuurdoop in de Formule E. In gesprek met GPFans vertelt de 27-jarige coureur dat hij de deur richting de Formule 1 volledig achter zich dicht heeft getrokken en dat hij een eventuele toekomst in de elektrische klasse wel ziet zitten.

Afgelopen weekend bracht het Formule E-circus een bezoekje aan het Tempelhof Airport Street Circuit voor de dubbele E-Prix van Berlijn. Na afloop van het reguliere raceweekend stond er nog een rookietest op de planning. Alleen coureurs die nog nooit eerder in een Formule E-wagen hadden gezeten mochten aan deze test deelnemen. Jack Aitken mocht afgelopen maandag in actie komen namens het team van Envision Racing. "Ik was voor de test erg nieuwsgierig [naar de Formule E], dat ben ik nu zeker al een paar jaar", vertelde Aitken na afloop van de test aan GPFans. "Ik heb wat rondes op de simulator gedaan. Het is echt zo anders dan al het andere waarin ik rijd, dat het grote doel voor vandaag was om te komen kijken hoe het is."

Artikel gaat verder onder video

De eerste reactie van Aitken na de test was in ieder geval overwegend positief. "Ik ben behoorlijk onder de indruk van de auto", verklaarde hij enthousiast. "Ik bedoel, het vermogen is behoorlijk, zeker gezien het feit dat je met profielbanden rijdt, maar de grip was beter dan ik had verwacht. Uiteraard had ik het geluk om in de auto te zitten die de laatste race won, dus vanaf de eerste run was het redelijk goed geregeld en konden we een behoorlijk productief testprogramma doorlopen. Dus ja, het was erg leuk."

Door problemen met het chassis van Sébastien Buemi was er maar één chassis beschikbaar voor zowel Aitken en Jonny Edgar. Hierdoor kon Aitken alleen tijdens de ochtendsessie van de test in actie komen. "Ik had graag de hele dag doorlopen, maar het was interessant om een voorproefje te krijgen." De Brit sloot de ochtendsessie als zeventiende af en eindigde overall op P21. Toch kan hij met een tevreden gevoel terugkijken. "Ja, het was prima. Ik denk dat we minder gefocust waren op het zetten van een tijd. We hebben geen pushlap of kwalificatie-dingen gedaan. We hadden een aantal punten die we wilden doorlopen en ja, ik probeerde het team gewoon zoveel mogelijk te helpen. Dus dat vonden we prima."

Aitken tijdens de Sakhir GP in 2020.

Overstap naar de Formule E?

Aitken heeft de afgelopen jaren in een hoop verschillende categorieën zijn opwachting gemaakt. Toch vindt hij het niet lastig om te switchen tussen verschillende raceklassen. "De meesten hebben wel iets met elkaar gemeen. Als je in zo'n breed scala aan auto's hebt gereden en dan in iets nieuws springt, dan zijn er enkele kenmerken die je eerder hebt gezien. Dit is zeker een van de meest afwijkende auto's waarin ik voor het eerst heb gereden, maar het was geen schok. Het is nog steeds een eenzitter, waar ik veel ervaring mee heb." Volgens Aitken is het gripniveau van een Formule E-wagen een beetje te vergelijken met de GT-wagens. "Het is prima, ik spring graag in verschillende dingen", lachte hij. Een eventuele overstap naar de Formule E ziet de 27-jarige in ieder geval wel zitten. "Zeker. Ik heb genoten van de auto, misschien zelfs wel iets meer dan ik had verwacht. Dus ik zou wellicht graag terugkomen. We moeten afwachten wat er gebeurt."

Afscheid van de Formule 1

Aitken maakte jarenlang deel uit van de Renault Academy, waarna hij de overstap maakte naar het juniorenprogramma van Williams. Uiteindelijk mocht hij met de Britse renstal ook zijn eerste, en tot op heden enige, Formule 1-race rijden. Voorafgaand aan het 2023-seizoen kondigde Aitken zijn vertrek aan bij Williams. Gevraagd of dit betekent dat hij de Formule 1 volledig achter zich heeft gelaten, reageerde hij: "Ja, ik hielp Williams vorig jaar nog met een beetje simwerk en ik was bij sommige races aanwezig, maar mijn focus ligt al een hele tijd op elders racen. Ik wil me focussen op dingen waarin ik echt kan rijden en niet alleen in een simulator zit. Ik had een geweldige testrun in de Formule 1 en heb die ene race verreden - ik ben blij dat ik dat heb gedaan, maar mijn carrière is verder gegaan." En of dat een makkelijke keuze was? "Ja, absoluut."