Lars Leeftink

Woensdag 26 april 2023 20:47

Max Verstappen is ervan op de hoogte dat het raceweekend in Azerbeidzjan dankzij het sprintraceweekend en het aangepaste format, met een kwalificatie op vrijdag (race) en zaterdag (sprintrace), nog chaotischer kan worden dan het normaal al is. Races in Bakoe zijn de afgelopen jaren al vaker spectaculair geweest, kan ook Verstappen uit eigen ervaring bevestigen.

Op Verstappen.com blikt Verstappen kort vooruit op het sprintraceweekend in Bakoe, iets wat hij donderdagmiddag tijdens de sessie in de TV Pen in Azerbeidzjan nog wat uitgebreider zal doen. De Nederlander is vooral blij dat de Formule 1 na drie weekenden zonder race weer in actie gaat komen. "Het is goed om terug te zijn! Het is een lange pauze geweest en ik kijk ernaar uit om weer te racen. Baku is een uitdagend circuit om goed te krijgen."

Stratencircuit Bakoe

In Bakoe zijn er de afgelopen jaren al flink wat spectaculaire races geweest, waar ook Verstappen een paar keer een hoofdrol in heeft gespeeld. Denk aan de crash met Daniel Ricciardo of zijn klapband waardoor Sergio Pérez in 2021 zijn eerste zege namens Red Bull kon boeken. Verstappen weet dat het komend weekend een uitdaging gaat worden. "Omdat het een stratencircuit is met lange rechte stukken, geeft het ons meerdere opties met welke vleugels we kunnen rijden. Het is ook het eerste sprintraceweekend van het seizoen, dus dat maakt het misschien wat chaotisch. We moeten gewoon proberen om het weekend goed te beginnen met een solide FP1 sessie. Laten we kijken wat we kunnen doen."

Bakoe 2022

In 2022 was het Charles Leclerc die, tijdens een goede start van het seizoen 2022 voor de Monegask, pole position veroverde in Bakoe. Verstappen won echter de race door met twintig seconden voorsprong voor teamgenoot Pérez te eindigen en George Russell (P3) op meer dan 45 seconden te zetten. In 2023 zal Verstappen, die al twee races op zijn naam heeft gezet, wederom de favoriet zijn om verder uit te lopen op de rest van het veld en zijn derde titel op rij nog wat realistischer te maken.