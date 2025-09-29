Chris Lulham en Max Verstappen schreven afgelopen zaterdag de 57. ADAC Barbarossapreis op hun naam. Ze werden op het podium van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) vergezeld door onder andere Frank Stippler. De coureur van Ford-renstal Haupt Racing Team ziet de zege van Verstappen niet als een verrassing. Hij wijst naar de F1-paddock en zegt dat de rivalen van de Red Bull Racing-coureur daar iets missen.

Verstappen kwalificeerde zich als derde op de Nürburgring Nordschleife, maar pakte meteen de leiding bij de start. Hij werd op de hielen gezeten door Stippler, een legende op het Duitse circuit. Naast zijn succes in de NLS heeft hij ook drie keer de 24h-Nürburgring gewonnen met de Audi R8 LMS. Verstappen wist een gat te slaan van meer dan een minuut, voordat Lulham instapte. Stipplers teamgenoot Vincent Kolb zou uiteindelijk P2 verliezen aan de andere Haupt-Mustang van Dennis Fetzer, Jann Mardenborough en Fabio Scherer. Tijdens Verstappens test in mei evenals op de testdag afgelopen vrijdag kwamen er geruchten naar boven dat het ronderecord verbroken zou zijn, maar tijdens testdagen worden rondetijden niet gemeten. Stippler ziet de speculatie ook en vindt het lachwekkend. Hij ziet Verstappen al als de beste coureur, wat de rondetijden ook waren - een groot compliment van zo'n grote naam als Stippler.

Stippler ziet Verstappen als beste coureur, maar focust op zichzelf

"Over het algemeen ben ik positief, we hebben veel over de auto geleerd", zei Stippler tegenover VLNFP over de nog relatief nieuwe Ford Mustang GT3. "We hebben wat verbeteringen kunnen vinden, maar een aantal dingen werkten niet zoals verwacht. We doen vaak twee stappen naar voren en een naar achteren." Een pitstop die niet goed getimed was, hielp ook niet mee voor hem en Kolb.

Stippler werd natuurlijk ook gevraagd naar Verstappen: "Volgens mij is de Ferrari nu de maatstaf en is het daarmee een waardige opvolger van de Audi R8. De overwinning van twee jaar geleden [met Frikadelli Racing Team in de 24h-Nürburgring] heeft laten zien hoe snel de Ferrari wel niet is. De Ferrari wordt hier erg weinig gebruikt, maar doet het altijd goed. Gisteren tijdens de testdag zat ik achter Max. Zoals iedereen weet is hij de beste coureur ter wereld op het circuit. Daarom verbaast de overwinning me ook niet."

Discussies over rondetijden zijn belachelijk

Verstappen wil in de nabije toekomst meedoen aan de 24h-Nürburgring. Op de vraag hoe het zal zijn om de viervoudig wereldkampioen dan als rivaal te hebben, antwoordde Stippler: "Ik concentreer me meer op mezelf, eerlijk gezegd, want we hebben onze eigen problemen om op te lossen met de Ford. Max interesseert me niet echt in dat opzicht. Hij is waarschijnlijk de beste coureur ter wereld. Al die discussies over zijn rondetijden vind ik dan ook belachelijk. Je kan niet ontkennen dat er iets cruciaals mist in het geheel. In de Formule 1 missen de anderen iets cruciaals, waarom zou dat in GT3 anders zijn? Dat slaat gewoon nergens op."

