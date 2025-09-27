Met in totaal 67 overwinningen op zak heeft Max Verstappen genoeg ervaring met het openen van een fles champagne. Na de overwinning op de Nordschleife bleek echter dat hij er dit keer iets meer moeite mee had dan normaal.

Verstappen wist samen met teamgenoot Chris Lulham te winnen op de Nordschleife namens Emil Frey Racing. De Nederlander reed de eerste twee stints, waarbij hij uiteindelijk met een voorsprong van meer dan één minuut het stokje overgaf aan Lulham. Die nam de laatste twee stints voor zijn rekening. De voorsprong liep wat terug, mede door de gele vlaggen, maar desondanks kwam Lulham als eerste over de streep en was de zege een feit.

Verstappen krijgt fles champagne niet open

Na afloop mocht het duo plaatsnemen op het podium, waar Verstappen duidelijk moeite had met het openen van zijn fles champagne.

